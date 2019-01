Star Trek: Discovery - Staffel 2 ab heute auf Netflix: Kurzepisoden ''Short Treks'' nun in Deutschland verfügbar

Star Trek: Discovery geht in die zweite Runde! Ab heute geht die Serie auf Netflix weiter. Zudem sind jetzt die Kurzepisoden "Short Treks" online, die bislang in Deutschland nicht zum Streamen bereitstanden.

Die Fangemeinde von Star Trek fiebert bereits seit dem Ende der ersten Staffel von Star Trek: Discovery auf den Start von Staffel 2 hin und nun ist es endlich so weit. Star Trek: Discovery Season 2 startet heute auf Netflix mit der ersten Episode durch! Und damit ist es noch nicht getan.

Kurzfilme zu Star Trek: Discovery

Neben dem eigentlichen Start der zweiten Staffel gibt es noch eine kleine Überraschung mit auf den Weg. Die Verantwortlichen hinter Netflix und CBS haben die sogenannten Short Treks nun endlich auch in Deutschland veröffentlicht.

Hierbei handelt es sich um Kurzfilme zu vereinzelten Charakteren. Eine Episode zeigt den Hintergrund von Saru (Doug Jones), der dem Volk der Kelpianer entspringt. Eine weitere Episode namens "Runaway" zeigt Tilly (Aldis Hodge), die eine unerwartete Begegnung auf der Discovery macht. Und in "Escape" versucht Harry Mudd (Rainn Wilson), der in der ersten Staffel bereits für Ärger gesorgt hat, aus einer schwierigen Situation zu entkommen.

Das heißt, in rund 10 bis 15 Minuten werden einige Figuren ein wenig näher beleuchtet. Lediglich die Episode Calypso gliedert sich aus, die 1000 Jahre nach der Serie spielt und Craft (Aldis Hodge) auf dem Raumschiff in der Zukunft zeigt.

Laut Produzenten sollen die Episoden der Short Treks eine Rolle für Star Trek: Discovery Staffel 2 spielen. Demnach solltet ihr sie womöglich im Vorfeld ansehen, bevor ihr mit der 2. Staffel durchstartet. Die Shor Treks findet ihr auf Netflix unter Star Trek: Discovery in der Trailer-Sektion.

Aber was passiert nun nach den Ereignissen in der ersten Staffel in Star Trek: Discovery: Staffel 2? Die Antwort lest ihr hier im Detail:

