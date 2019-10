Star Trek: Discovery - Kinofilm in Aussicht? Produzent Alex Kurtzman äußert sich zur Filmidee

Der US-Sender CBS und hierzulande Netflix kündigen für Anfang 2020 die 3. Staffel der Science-Fiction-Serie Star Trek: Discovery an. Produzent Alex Kurtzman wurde nun gefragt, ob die Chance auf für einen Kinofilm zur Serie bestehe.

Schließlich gab es schon für die bisherigen „Star Trek“-Serien diverse Kinofilme, allen voran die Originalserie „Raumschiff Enterprise“ von Gene Roddenberry mit James T. Kirk (William Shatner) und Mr. Spock (Leonard Nimoy). Kurtzman zeigt sich offen für einen möglichen „Star Trek: Discovery“-Film, jedoch spiele die passende Story eine wichtige Rolle:

„Ich würde nichts ausschließen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir immer wieder neue Wege beschreiten müssen. Discovery ist jetzt ein so großartiger Ort, dass wir einen guten Grund haben sollten, um ihn auf die große Leinwand zu bringen.“

Star Trek: Discovery Staffel 3 lüftet erstmals, was im 32. Jahrhundert mit der Föderation passiert

Die kommende 3. Staffel der Serie dürfte den Weg für einen möglichen Film bereits geebnet haben. Denn wie schon der erste Trailer verrät, wird die Crew der USS Discovery durch ein Wurmloch so weit in die Zukunft katapultiert, wo noch nie eine „Star Trek“-Serie oder -Film zuvor war: Im 32. Jahrhundert.

Der Zeitsprung von rund 930 Jahren stellt die Discovery vor neuen Herausforderungen. Ohne einen Captain an Bord findet sich Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) und der Rest der Crew in einer völlig veränderten Welt wieder, scheinbar ohne die Föderation und ohne Sternenflotte. Zu den Neuzugängen gehört David Ajala als Cleveland „Book“ Booker, und auch Captain Georgiou (Michelle Yeoh) kehrt überraschend zurück.

Star Trek: Discovery Erster Trailer zu Staffel 3: Ist die Föderation im 32. Jahrhundert gescheitert?

Noch finden die Dreharbeiten zu den neuen Folgen statt. Um die lange Wartezeit ein wenig zu verkürzen, zeigt der US-Sender CBS derweil weitere Short Treks. In den einzelnen Kurzfilmen gibt es ein Wiedersehen mit Mr. Spock und Captain Pike von der Enterprise, auch bereiten sie auf die kommende Picard-Serie am 24. Januar 2020 auf Amazon Prime vor.

#StarTrekDiscovery takes fans 930 years into the future at #NYCC #StarTrekNYCC https://t.co/6WRTcSa4d0 pic.twitter.com/c1hnkYmGC5