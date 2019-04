Star Trek: Discovery - Fans starten Petition für Spin-off-Serie mit Captain Pike

© 2018 CBS Interactive, Inc.

Captain Christopher Pike wird nicht ewig das Kommando auf der Discovery innehalten. Doch was nach Staffel 2 von „Star Trek: Discovery“ mit ihm passiert, ist bislang noch unklar. Fans fordern jetzt eine eigene Spin-off-Serie, die ihn auf der USS Enterprise zeigt.

Die Fans von Star Trek: Discovery sind sich einig: Schauspieler Anson Mount macht einen hervorragenden Job als Captain Christopher Pike in der zweiten Staffel der neuen „Star Trek“-Serie. Dieser verkörpert die Legende der Sternenflotte so glaubhaft, dass sie sich gleich eine ganze Serie mit ihm wünschen.

Serie mit Captain Christopher Pike

Zumindest gefällt den Fans der Auftritt so gut, dass sie nun eine Petition gestartet haben. Diese umfasst den Wunsch, dass der notorische Captain abeits von dem Raumschiff Discovery eine eigene Serie erhält - vorzugsweise auf und mit der USS Enterprise.

Tatsächlich leistet Mount einen überragenden Job in „Star Trek: Discovery“, der den Captain überzeugend, lebhaft und außerordentlich sympathisch zur Schau stellt. Einige Fans hieven ihn sogar auf eine Stufe mit William Shatner als James T. Kirk.

Und falls euch Captain Christopher Pike nichts sagt: Er hat die Enterprise befehligt, bevor das Kommando an Captain Kirk in Star Trek: The Original Series überging. Bekanntermaßen spielt „Star Trek: Discovery“ vor TOS.

Schlechte Nachrichten für Fans

Obgleich es noch keinen Anhaltspunkt dafür gibt, wie es im Detail mit Captain Christopher Pike nach Season 2 weitergehen wird, - auch wenn die Fans im Grunde wissen, was mit der Figur passieren müsste am Ende - ist bereits eines bestätigt worden. Anson Mount wird die Discovery nach der 2. Staffel erst einmal verlassen. Demnach könnte eine eigene Serie die einzige Möglichkeit sein, den Charakter nachhaltig im aktuellen „Star Trek“-Universum am Leben zu erhalten.

In der Petition via Change.org heißt es:

„Millionen Trekkies, gleichermaßen jung und alt, lieben Anson Mounts (Pike) und Ethan Pecks (Spock) Porträt dieser ikonischen „Star Trek“-Charaktere. [...] Während wir uns an ihrem Schauspiel erfreuen, wissen wir, dass es zu einem Ende kommen wird. Doch wir möchten mehr! Zieht es in Betracht, weitere „Star Trek“-Serien mit diesen großartigen Schauspielern hinzuzufügen.“

Bislang hat die Petition über 1600 Einträge. Falls ihr euch ebenfalls eintragen möchtet, dann gelangt ihr hier zur Petition.

Parallel zu „Star Trek: Discovery“ wird es jedenfalls eine weitere Serie im gleichen Zeitstrang geben, die mit Philippa Georgiou daherkommt. Diese arbeitet für die geheimnisvolle Sektion 31 der Sternenflotte, einem Geheimdienst, der auf ganz andere Mittel wie die Sternenflotte zurückgreift. Möglicherweise wird es hier ein Wiedersehen mit Captain Pike geben, immerhin ist er bestens mit den Aktivitäten von Sektion 31 vertraut. Was meint ihr? Würdet ihr eine Spin-off-Serie schauen? Eure Meinung ist weiter unten in den Kommentaren gefragt.