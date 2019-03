Stadia - Xbox-Chef Phil Spencer reagiert auf die Google-Plattform

Der Xbox-Chef kommentiert die Ankündigung rund um die Cloud-Plattform Stadia von Google. Er räumt ein, dass Google Großes angekündigt habe, doch er deutet auf die E3 2019, die insbesondere für Microsoft von großer Bedeutung sein wird.

Der Xbox-Chef Phil Spencer reagiert auf die Ankündigung von Stadia, der neuen Spiele-Streaming-Plattform von Google, die schon 2019 veröffentlicht wird. Laut seiner Aussage dürfen wir auf der diesjährigen E3 2019 von Microsoft ebenfalls Großes erwarten.

Großes auf der E3 2019

Google hat auf der Game Developer Conference 2019 laut eigenen Aussagen „die Zukunft des Gamings“ vorgestellt. Da ließ es sich der ausführende Vize-Präsident der Gaming-Sparte von Microsoft nicht nehmen, einen entsprechenden Kommentar innerhalb einer E-Mail-Korrespondenz abzugeben:

„Wir haben heute einen großen Technik-Konkurrenten gesehen, der in den Spielesektor eingetreten ist. [...] Google hat heute Großes angekündigt und wir haben nur noch ein paar Monate bis zur E3, dann werden wir ebenfalls etwas Besonderes ankündigen.“

Laut Aussagen hätten sie die Inhalte, Community, ein Cloud-Team und die entsprechende Strategie, doch am Ende sei die insbesondere die Ausführung entscheidend. Google hätte inhaltlich mit Stadia keine großen Überraschungen an den Tag gelegt. Lediglich die Integration von YouTube, der Google Assistant und der neue Wi-Fi-Controller seien beeindruckend gewesen.

Sony mit PlayStatoin Now, Google mit Stadia und Microsoft mit xCloud schreiten diesen Weg ein, während sich Ubisoft und EA ebenfalls am Thema interessiert zeigen - die Big-Player setzen also auf Cloud-Gaming. Aber was wird aus der PlayStation 5 und Xbox 2? Die Zukunft könnte bereits näher sein, als wir ahnen.

