Square Enix - Mobile-Game zu Kingdom Hearts offiziell in Entwicklung

Square Enix arbeitet nach Kingdom Hearts 3 an einem Mobile-Spiel, das die Figur Xehanort in den Mittelpunkt der Erzählung stellt. Bislang lautet das Spiel „Project Xehanort“, allerdings handelt es sich hierbei lediglich um einen Arbeitstitel. Die „ganz neue Kingdom Hearts-Erfahrung“ soll wohl einen tiefen Einblick in den Weg des Antagonistens der Reihe bieten.

Die überraschende Ankündigung wurde via Twitter auf dem Twitter-Account @projectxehanort getätigt. Auf der offiziellen Webseite sehen wir die Ankündigung ebenfalls, allerdings gibt es hier nicht noch mehr Informationen.

Welcome to the official Twitter page for "Project Xehanort", an all-new KINGDOM HEARTS experience planned for Spring 2020!



Read about our "Guess the Name" Twitter campaign on the Project Xehanort website: https://t.co/G8NEwhmS2Y pic.twitter.com/S5cWIyCdJN