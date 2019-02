Spyro Reignited Trilogy - Release für Nintendo Switch gelistet!

Die Spyro Reignited Trilogy wird offenbar im August für Nintendo Switch erscheinen. Bei GameStop Deutschland wird die Kollektion derzeit für die Konsole gelistet. Der Release soll bereits im August erfolgen.

Nach einer längeren Wartezeit könnte die Spyro Reignited Trilogy doch noch für die Nintendo Switch erscheinen. Darauf deutet zumindest eine Listung hin, die kürzlich bei GameStop Deutschland auftauchte.

Die Spyro Reignited Trilogy soll der Listung zufolge am 16. August 2019 für die Konsole erscheinen. Hierbei handelt es sich um einen Freitag, also um ein durchaus wahrscheinliches Datum. Als Vorbesteller-Preis wird derzeit eine Platzhalter-Summe in Höhe von 60,77 Euro veranschlagt.

Enthüllung nächste Woche?

Publisher Activision hat sich bislang noch nicht zu einem möglichen Release auf der Nintendo Switch geäußert. Bislang ist der Titel, im Gegensatz zu Crash Bandicoot: N'Sane Trilogy, ausschließlich für PS4 und Xbox One erhältlich. Eine Veröffentlichung für Switch und PC ist derzeit nicht bestätigt.

Die andere Remake-Sammlung, Crash Team Racing: Nitro Fueled, ist allerdings bereits für die beiden Plattformen enthüllt worden. Die Ankündigung für Nintendo Switch wäre im Rahmen der kommenden Nintendo Direct denkbar, die Gerüchten zufolge am Mittwoch stattfinden soll.