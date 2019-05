Spyro Reignited Trilogy - PC-Version in Taiwan gelistet

Im vergangenen Jahr hatte Activision die Remake-Trilogie Spyro Reignited Trilogy für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Nachdem eine Umsetzung für Nintendo Switch bereits geleakt wurde, soll die Spielesammlung offenbar auch für den PC erscheinen.

Spyro Reignited Trilogy Release für Nintendo Switch gelistet!

Das geht zumindest aus einem neuen Eintrag der taiwanischen Prüfstelle für Videospiele hervor, die „Spyro Reignited Trilogy“ für den PC listet. Auch das Boxart der PC-Fassung wurde im Rahmen der Alterseinstufung geleakt, allerdings sind sämtliche Informationen bereits wieder von der Seite verschwunden.

Brancheninsider Wario64 konnte sich allerdings die Covergrafik krallen bevor sie verschwand und veröffentlichte die Informationen auf Twitter.

Spyro Reignited Trilogy coming to PC with help from Iron Galaxy, who also worked on Crash Trilogy for PC pic.twitter.com/Ny0Jp5ywWz