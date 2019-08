SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Deutsche Version mit neu aufgenommener Sprachausgabe

Für die deutsche Version von „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated“ wird die Sprachausgabe noch einmal komplett neu eingesprochen. Das verrieten uns die Entwickler im Rahmen einer Präsentation des Spiels.

Das Wiener Entwicklerstudio Purple Lamp Studios arbeitet derzeit an SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, einem vollwertigen Remake des 3D-Jump'n'Runs aus dem Jahre 2003. Charaktermodelle, Animationen und Spielumgebungen werden so originalgetreu wie möglich rekreiert, mit ein paar kleinen Verbesserungen im Hinblick auf Steuerung und Kamera. Die englische Sprachausgabe bleibt unangetastet, für das deutsche Skript hat das Team gemeinsam mit dem Autoren des Originals eine neue deutsche Übersetzung erarbeitet, damit der Humor der englischen Fassung nicht beeinträchtigt wird. Hierfür hat man den aktuellen Cast der deutschen Version der TV-Serie ins Studio geholt, um ihre Parts entsprechend des neuen Skripts erneut einzusprechen.

Außerdem hat Purple Lamp Studios ein paar Konzepte, die nicht mehr rechtzeitig fürs Original fertiggestellt werden konnten, in das Remake eingefügt. Darunter ein Bosskampf gegen Robo-Thaddäus, eine überarbeitete Traumsequenz für Patrik und eine voll spielbare Fassung des Skateparks aus den Credits. Zudem wird es einen Online-Koop für zwei Spieler geben, in denen ihr gegen eine Horde von Gegnern antretet. „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated“ erscheint 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC.