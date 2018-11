Spongebob Schwammkopf - Erfinder Stephen Hillenburg ist tot

Der Erfinder von Spongebob Schwammkopf, Stephen Hillenburg ist tot. Er erlag der Nervenkrankheit ALS. Hillenbur wurde nur 57 Jahre alt.

Stephen Hillenburg, der Erfinder der Zeichentrickserie Spongebob Schwammkopf, ist tot. Er starb im Alter von nur 57 Jahren an der nicht heilbaren Nervenerkrankung ALS (Amyotrophe Lateralsklerose).

Der US-amerikanische Fernsehsender Nickelodeon, auf dem seit jeher die Spongebob-Serie ausgestrahlt wird, verkündete die Nachricht auf dem offiziellen Twitter-Account.

"Wir sind traurig, die Neuigkeiten vom Tod von Stephen Hillenburg [...] mitzuteilen", erklärte das Unternehmen. Die Serie habe von Hillenburgs "einzigartigem Sinn für Humor und Unschuld" profitiert.

"Seine ganz und gar originellen Figuren und die Welt von Bikini Bottom werden lange an die Werte von Optimismus, Freundschaft und grenzenloser Vorstellungskraft erinnern."

Seit 2017 an ALS erkrankt

Hillenburg wurde im März 2017 mit ALS diagnostiziert. Zum damaligen Zeitpunkt erklärte er, dass er seine Arbeit trotz der Nachricht "solange es mir möglich ist" fortsetzen wolle. Er starb somit bereits anderthalb Jahre nach Mitteilung der Nachricht.

ALS gilt als nahezu unerforscht, die Ursachen der Erkrankung sind demnach unbekannt. Größere Aufmerksamkeit wurde ihr mit der Ice Bucket Challenge zuteil, bei der sich Menschen als Teil einer Spendenkampagne gegenseitig dazu aufrufen, eiskaltes Wasser über den Kopf zu schütten. Ihr könnt hier für die Erforschung der ALS-Krankheit spenden.

Rückkehr zur Serie erst vor drei Jahren

Stephen Hillenburg studierte bis 1984 an der Humboldt State University im Bereich der Meeresbiologie und schloss es mit einem Abschluss für Bodenschätze-Planung ab. Im Jahr 1992 erlangte er an der California Institute of the Arts einen Abschluss im Bereich der Zeichentrickfilme.

Die erste Folge von Spongebob Schwammkopf wurde im Jahr 1999 ausgestrahlt und entwickelte sich schnell zu einem Erfolg. Nach Fertigstellung des ersten Films trat er von seiner Rolle als Showrunner zurück, blieb jedoch als Berater an Bord und überwachte die Produktion der Serie. In 2015 kehrte er mit dem zweiten Film, Spongebob Schwammkopf 3D, zurück und war unter anderem als Co-Autor tätig.