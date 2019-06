Splinter Cell: Blacklist - GameStop-Leak deutet auf Enthüllung eines neuen Splinter Cell-Teils auf der E3 2019

Ein neuer vermeintlicher Leak im Onlineshop von GameStop befeuert die Gerüchteküche erneut, dass im Rahmen der diesjährigen E3 ein neuer Splinter Cell-Ableger enthüllt werden könnte. Wir erklären euch, was an der ganzen Sache dran ist.

In der kommenden Woche findet bereits die E3 2019 in Los Angeles statt, in deren Rahmen zahlreiche neue Spiele enthüllt werden. Neben einem neuen Ableger zu der „Watch Dogs“-Reihe (wahrscheinlich „Watch Dogs Legion“) könnte Ubisoft außerdem einen neuen Teil zu „Splinter Cell“ enthüllen.

Watch Dogs Legion Leak vor der E3 offenbart Name und Setting

Splinter Cell 2019?

Darauf scheint nun ein Leak von GameStop hinzudeuten. Dieser wurde von dem bekannten Brancheninsider Wario64 entdeckt. GameStop hatte am gestrigen Montag das bekannte Sam Fisher-Nachtsichtgerät als Teil der eigenen E3-Kollektion vorgestellt. Am heutigen Dienstag ist der Gegenstand allerdings nicht mehr in dem Shop gelistet. Möglicherweise schaltete sich Ubisoft ein und sorgte dafür, dass der Eintrag wieder von der Webseite verschwand.

Auf der Webseite befand sich zudem der Hinweis, dass der Artikel am 01. November dieses Jahres verfügbar sein wird. Bei diesem Datum handelt es sich um einen Freitag und damit um den Tag, an dem große Spiele am häufigsten erscheinen. Also könnte am 01. November 2019 möglicherweise ein neuer Splinter Cell-Ableger erscheinen?

GameStop had these Splinter Cell Sam Fischer goggles up for preorder as an E3 collectible yesterday but for some reason delisted them today pic.twitter.com/9sFXdIrWBB — Wario64 (@Wario64) 3. Juni 2019

Das Bild, das zu diesem Eintrag hinzugefügt wurde, stammt allerdings von Splinter Cell: Blacklist. Womöglich diente es aber lediglich als Platzhalter. Wirklich klar ist bislang jedoch nicht, weshalb sich GameStop für dieses Bild entschieden hat. Möglicherweise sollte diese Auflistung gar nicht als E3-Sammlerstück geführt werden?

Assassin's Creed Odyssey Die neue DLC-Episode erscheint heute!

Was ist dran an den Gerüchten?

Insgesamt sprechen einige weitere Punkte gegen die baldige Enthüllung eines neuen Splinter Cell-Teils. Schließlich scheint es bereits jetzt recht wahrscheinlich, dass im Herbst „Watch Dogs Legion“ erscheint. Ubisoft wird sicherlich keine zwei AAA-Spiele im selben Zeitraum veröffentlichen. Außerdem hat Ubisoft in der Vergangenheit bereits betont, dass Spielereihen wie „Assassin's Creed“ und „Far Cry“ eine höhere Priorität haben, weshalb „Splinter Cell“ wohl erst einmal hinten angestellt werden könnte.

Entsprechend sollte dieses Gerücht derzeit noch mit großer Vorsicht genossen werden. Und trotzdem bleibt die Möglichkeit bestehen, dass wir im Rahmen der E3 2019 von Ubisoft einen neuen Ableger der bekannten Spielereihe serviert bekommen.

