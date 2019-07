Splatoon 2 - Splatocalypse: Finales Splatfest gestartet, läuft 72 Stunden lang

Das finale Splatfest für „Splatoon 2“ steht an. Anschließend wird die Spielversion 5.0 mit einigen Neuerungen eingeläutet.

Update vom 18. Juli 2019

Das finale Splatfest ist vor kurzem gestartet und wird insgesamt bis zum kommenden Sonntag laufen

Originalmeldung vom 09. Juni 2019

Gestern trug Nintendo die „Splatoon 2 World Championship 2019“ aus, bei dem das japanische Team GG BOYZ ihren Titel gegenüber den Konkurrenten aus Europa, den Vereinigten Staaten und Australien/Neuseeland verteidigen konnten. Das Ende des Events überraschte zudem mit einigen Ankündigungen für Splatoon 2.

Die Splatocalypse kommt!

So wurde vom Produzenten des Spiels, Hisashi Nogami, das finale Splatfest angekündigt. Es trägt den Titel Splatocalypse. Passend zum unheilvollen Namen wählen die Spieler aus, ob die Welt in Chaos verfallen oder Ordnung vorherrschen soll. Das letzte Splatfest wird am 18. Juli 2019 um 14 Uhr starten und dauert 72 Stunden – länger als das Splatfest davor. Ende ist also am 21. Juli. 2019 um 14 Uhr. Das ist übrigens der zweite Jahrestag von „Splatoon 2“!

Im „Final Fest“ für #Splatoon2 werden die großen Fragen gestellt. Was für eine Welt wünscht ihr euch: Chaos oder Ordnung?



Ihr könnt euch für eine der Antworten entscheiden, sobald das Event etwas näher gerückt ist.#NintendoE3 pic.twitter.com/r27CMsoBTs — Nintendo DE (@NintendoDE) June 8, 2019

Für das Splatfest wird es eine neue Wandelzone geben, alle 23 Wandelzonen aus den vorherigen Splatfests feiern eine Rückkehr. Ihr könnt außerdem neue Ausrüstung für das Splatfest erhalten. Diese könnt ihr über den Squid Researsch Lab-Nachrichtenkanal der Nintendo Switch bekommen.

Über den Squid Research Lab-Nachrichtenkanal auf eurer Nintendo Switch könnt ihr spezielle Ausrüstung für das „Final Fest“ in #Splatoon2 erhalten, sobald das Event etwas näher gerückt ist.#NintendoE3 pic.twitter.com/BR2MuPLcbt — Nintendo DE (@NintendoDE) 8. Juni 2019

Version 5.0 angekündigt

Für „Splatoon 2“ wurde die Spielversion 5.0 angekündigt. Diese wird Ende Juli nach dem Splatfest veröffentlicht und bietet den neuen Spielmodus „Revierkampf" (Splatfest) für das Hauptspiel. Darin könnt ihr fortan in privaten Kämpfen die Wandelzonen sowie Nachtversionen regulärer Arenen für eure Farbgefechte nutzen. Eine weitere Neuerung: In diesem Modus lassen sich die Team-Tintenfarben aus den Splatfesten auswählen.