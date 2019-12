Spielekultur - Deutscher Entwicklerpreis 2019: Das sind alle Gewinner

Am gestrigen Abend fand die 16. Ausgabe des Deutschen Entwicklerpreises in Köln statt. Das Who is Who der deutschen Gamesbranche fand sich in der Kölner Flora nahe des Zoologischen Gartens eins, um die Gewinner in 16 Kategorien zu würdigen.

Alle Jahre wieder kommen die Größen der deutschen Spielebranche zum Jahresende zusammen, um im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreises die Gewinner in verschiedenen Kategorien wie „Bestes deutsches Spiel“ oder „Bester Publisher“ zu küren.

Nochmal: Herzlichsten Glückwunsch an alle Gewinner!🏆 pic.twitter.com/anbEBZGtCb — DEP2019 (@entwicklerpreis) December 11, 2019

Das war der Deutsche Entwicklerpreis 2019

2004 in Essen gestartet, gastierte die Veranstaltung zwischen 2010 und 2013 in Düsseldorf, bevor es das Event in 2014 in die Medienstadt Köln zog. Durch den gestrigen Abend führten die beiden Moderatoren Melek Balgün und Fabian Siegismund.

Gewinner des Abends waren die Entwickler von Ubisoft Mainz mit ihrem Aufbaustrategiespiel „Anno 1800“, das gleich vier Auszeichnungen abräumte, darunter auch der Hauptpreis für das „Beste deutsche Spiel“.

Das alljährliche Charity-Event Friendy Fire erhielt für die vierte Ausgabe, die Anfang Dezember 2018 stattfand, den Sonderpreis für Soziales Engagement. Alle Gewinner des DEP 2019 haben wir euch auf den nachfolgenden Zeilen aufgelistet. Dabei st der jeweilige Gewinner der Kategorie fett geschrieben.

Beste Grafik

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

(Ubisoft Mainz) Huxley 2 (EXIT Adventures)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)

Trüberbrook

Beste Story

BLAUTOPF VR - Geheimnis der Lau (Pixelcloud)

Pathway (Robotality)

(Robotality) Sound of Magic (Everbyte)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)

Trüberbrook (btf)

Bester Publisher

Astragon Entertainment

Daedalic Entertainment

HandyGames

Headup Games

THQ Nordic

Bester Sound

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

(Ubisoft Mainz) Beyond Medusa's Gate (Ubisoft Düsseldorf)

BLAUTOPF VR - Geheimnis der Lau (Pixelcloud)

Pathway (Robotality)

Trüberbrook (btf)

Bestes Deutsches Spiel

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

(Ubisoft Mainz) Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries GmbH / Thunderful Publishing)

The Surge 2 (Deck13 Interactive GmbH / Focus Home Interactive)

Tropico 6 (Limbic Entertainment / Kalypso Media Group GmbH)

Trüberbrook (btf GmbH / Headup GmbH)

Bestes Game Design

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

(Ubisoft Mainz) Battle Planet - Judgement Day (Threaks)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

Nimbatus - The Space Drone Constructor (Stray Fawn Studio)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)

Bestes Indie Game

ISLANDERS (Grizzly Games)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

(Megagon Industries) Trüberbrook (btf)

Vectronom (Ludopium)

Nimbatus - The Space Drone Constructor (Stray Fawn Studio)

Bestes Mobile Game

Stranded Sails (Lemonbomb Entertainment)

(Lemonbomb Entertainment) Sound of Magic (Everbyte)

SNIKS (Shelly Alon)

Vectronom (Ludopium)

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (CrazyBunch)

Bestes Studio - präsentiert von game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Deck13 Interactive

Megagon Industries

Paintbucket Games

Ubisoft Mainz

YAGER Development

Dauerbrenner

Tibia (CipSoft)

(CipSoft) Bridge Constructor (ClockStone Softwareentwicklung)

Forge of Empires (InnoGames)

Innovationspreis - Sonderpreis der Stadt Köln

BLAUTOPF VR - Geheimnis der Lau (Pixelcloud)

(Pixelcloud) ISLANDERS (Grizzly Games)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

The Cycle (YAGER Development)

Trüberbrook (btf)

Most Wanted

Destroy All Humans! (Black Forest Games)

Die Siedler (Ubisoft Düsseldorf)

(Ubisoft Düsseldorf) Through the Darkest of Times (Paintbucket Games)

Sonderpreis für soziales Engagement - präsentiert von Gaming-Aid e.V.

Friendly Fire 4 (Youtuber-Spendenmarathon)

(Youtuber-Spendenmarathon) Pavillon Prison Break (Geschichte aufarbeitendes Spiel)

DOOMWOOD (Baumpflanzprojekt)

Ubisoft Newcomer Award - Start-ups

Derpy Conga (Giant Door)

Founder's Fortune (Oachkatzlschwoaf Interactive)

Upside Drown (Rivers and Wine Studios)

Ubisoft Newcomer Award - Studierende