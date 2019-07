Spider-Man - Zwei neue Anzüge aus dem Film Far from Home jetzt verfügbar

Spieler von „Marvel's Spider-Man“ können sich über zwei neue Anzüge freuen. Insomniac Games verleiht der helfenden Spinne nämlich zwei Outfits aus dem neuen Film „Spider-Man: Far From Home“.

In Marvel’s Spider-Man für die PlayStation 4 könnt ihr den Netzschwinger in verschiedene Anzüge stecken und ihm damit nicht nur einen neuen Look, sondern auch andere Fähigkeiten verpassen. Nun gibt es zwei zusätzliche Anzüge als Geschenk von den Entwicklern.

Zwei neue Anzüge für die Spinne

Insomniac Games feiert nämlich zusammen mit Sony Interactive Entertainment und Marvel den dieswöchigen Kinostart von „Spider-Man: Far From Home“, sie erweitern das Action-Abenteuer um zwei Anzüge aus dem Film.

Von nun an könnt ihr wahlweise im Tarnanzug oder den Ausgerüsteten Anzug durch das virtuelle New York schwingen. Diese beiden neuen Anzüge sind mit dem Patch 1.16 erhältlich, den ihr schon jetzt herunterladen könnt.

„Spider-Man: Far From Home“ feiert am Donnerstag, den 04. Juli, seinen offiziellen Kinostart und lässt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nicht mal auf einer Klassenfahrt ausspannen. Die „Elementals“ bedrohen die Bevölkerung und erfordern die ganze Aufmerksamkeit des jungen Helden.