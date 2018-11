Spider-Man - Teaser-Trailer: Zweiter DLC ''Turf Wars'' ist da!

Spider-Man kämpft in einer Stadt, die niemals schläft und schon bald gehen die Auseinandersetzungen im zweiten DLC-Part weiter. Turf Wars hat schon jetzt einen Release-Termin und neben neuen Missionen gibt es wieder neue Anzüge und mehr!

Update: Der neue DLC Turf Wars ist heute zu Spider-Man erschienen. Ihr könnt die Inhalte ab sofort im PSN-Store herunterladen und mit der Action durchstarten! Wir wünschen viel Spaß beim Schwingen. Mehr Infos zum DLC warten in der News.

Originalmeldung: In Marvel's Spider-Man von Insomniac Games dürfen sich die Spieler aktuell über die DLC-Trilogie The City That Never Sleeps freuen, die die Spieler in drei kleine Geschichten entführt, die abseits der Hauptgeschichte nachgeliefert werden.

Im ersten DLC The Heist gab es ein Wiedersehen mit Black Cat, die nun nach einem regen Versteckspiel im Hauptspiel endlich den Weg von Spider-Man kreuzt. Der DLC ist für rund 8 Euro zu haben und kann bereits gespielt werden.

Spider-Man Erster DLC Der Raubüberfall veröffentlicht

2. DLC namens Turf Wars

Falls ihr diesen zusätzlichen Content bereits vollendet habt, wartet auch schon die nächste Story auf euch. In Turf Wars wird die Geschichte fortgeführt, die sich an The Heist und den zugehörigen Cliffhanger anlehnt. Alles dreht sich hier um den Boss Hammerhead, der ein todbringendes Arsenal mitbringt und sich Spidey in den Weg stellt.

Es geht also weiter im Geschehen und einen ersten Trailer könnt ihr bereits jetzt unterhalb der News bestaunen. Allzu lange müsst ihr nicht mehr auf Turf Wars warten, das Datum für die Veröffentlichung steht bereits fest. Turf Wars erscheint am 20. November 2018 für die PlayStation 4. Zum DLC gibt es abermals ein paar neue Anzüge, darunter der Spider-Armor MKI, Spider-Clan und Iron Spider Armor!

Der 3. DLC namens Silver Lining erscheint übrigens bereits im nächsten Monat, im Dezember 2018. So viel steht schon einmal fest. Wenn es mehr Informationen gibt, erfahrt sie bei uns!