Spider-Man - Neuer Patch 1.15 behebt zahlreiche Fehler

Für „Marvel’s Spider-Man“ von Insomniac Games wurde jüngst ein neues Update bereitgestellt. Der Patch auf die Spielversion 1.15 behebt dabei zahlreiche Fehler. Die Patchnotes findet ihr hier.

Das exklusive Abenteuer für die PlayStation 4 Marvel’s Spider-Man ist um einige Fehler bereinigt worden. Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Insomniac Games haben nämlich einen neuen Patch zum Download bereitgestellt, der die Spielversion auf 1.15 hievt. Das Update fällt mit einer Größe von unter 300 MB recht klein aus.

Spider-Man Dritter DLC Silver Lining offiziell erschienen

Sicheres Abenteuer für die Spinne

Es konnte nicht nur passieren, dass ihr unter die eigentliche Spielwelt geratet, Missionen konnten aufgrund von einigen Spielfehlern unter Umständen nicht geschafft werden. Was genau in dem Action-Adventure geändert wurde, das seht ihr in den offiziellen Patchnotes:

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler aus der Welt fliehen konnten, wenn sie in der Mission "Annäherungen" zurück unter den Graber gekrochen sind.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Gegner vom Colexco-Gebäude heruntergefallen und dabei nicht gestorben sind, wordurch ein Fortschritt in der Mission "Vertrauensprobleme" verhindert wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Schnellreise verhindert hat, dass Spieler alle gestohlenen Kunstwerke von Hardy einsammeln konnten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Kunstwerke aus dem "Silver Lining"-Story-Paket in der Hauptgeschichte erschienen sind.

Ein Problem wurde behoben, bei dem SUVs keinen Zusammenprall mehr erlitten haben, sobald sie stehen geblieben sind.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spider-Man ruckelt und Schaden erleidet, wenn er versucht, einen SUV zu stoppen.

Verschiedene andere Probleme wurden behoben.