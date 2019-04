Spider-Man - Nachfolger für die PS5 in Entwicklung?

Sony ist auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter und schaltete über LinkedIn eine Stellenausschreibung für PlayStation. Gesucht wird ein Audio-Designer. Ist vielleicht ein neuer „Spider-Man“-Titel in Arbeit?

Seit 1994 die erste PlayStation erschien, entwickelte sich Sony immer weiter und wurde zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Ältere Konsolen verkaufen sich gut und eine neue ist derzeit in der Entwicklung. Doch was wären all diese Geräte ohne Spiele, die man darauf zocken kann?

Sony ist nun auf der Suche nach einem neuen Audio-Designer und schaltete eine Ausschreibung auf LinkedIn. Der künftige Mitarbeiter soll seine Stelle im Hauptsitz von Insomniac Games, im sonnigen Kalifornien, antreten und bei verschiedenen Projekten helfen.

Ein neuer „Spider-Man“-Titel in Arbeit?

Insomniac Games landete mit Marvel‘s Spider-Man für die PS4 einen Volltreffer und eventuell wird gerade schon am nächsten Exklusivtitel gearbeitet. Aus den Anforderungen für die Stelle lässt sich zwar nicht herauslesen, um welches Spiel es geht, aber denkbar wäre durchaus auch ein Nachfolger von „Spider-Man“.

Egal an was genau die „Spider-Man“-Macher gerade arbeiten, der Titel wird wohl für die nächste Hardware-Generation entwickelt werden – und somit für die PlayStation 5. Wir halten euch bei PlayNation auf dem Laufenden.

Würdet ihr euch über einen neuen „Spider-Man“-Titel freuen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare und wenn ihr jetzt Lust auf das Spiel bekommen habt, nutzt gern den unteren Button, um das Spiel zu kaufen.

