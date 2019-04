Spider-Man - Entwickler enthüllt das letzte unentdeckte Easter-Egg

Ein Programmierer, der für Marvel's Spider-Man verantwortlich war, hat auf Twitter ein weiteres Easter-Egg enthüllt, das bislang noch von keinem Spieler gefunden wurde und die Detailverliebtheit der Entwickler demonstriert.

Im September des vergangenen Jahres veröffentlichten Entwickler Insomniac Games und Sony Interactive Entertainment das Action-Adventure Marvel's Spider-Man exklusiv für die PlayStation 4. Ein Großteil der Spieler dürfte den Titel bereits komplett durchgespielt haben. Doch alle Geheimnisse der Spielwelt zu lüften stellt eine gänzlich andere Herausforderung dar, denn die Entwickler haben in dem New Yorker Stadtteil unzählige Easter-Eggs sowie diverse Anspielungen versteckt.

Ein Blick fürs Detail!

Nun hat Elan Ruskin, Programmierer bei Insomniac, auf Twitter das letzte Easter-Egg enthüllt, das bislang offenbar noch nicht von Spielern entdeckt wurde. Wirklich verwunderlich ist das aber nicht, da dieses Detail gar nicht so leicht zu finden ist.

Und zwar trifft Spidey bei einem Rundgang durch das virtuelle Manhattan auf zwei orthodoxe Juden, die es sich an einem Tisch gemütlich gemacht haben. Allerdings sind die zwei Spielfiguren an einem Samstag wie vom Erdboden verschwunden - dabei ist die Erklärung dafür so einfach wie genial und zeigt zudem, wie sehr die Verantwortlichen bei der Entwicklung von Spider-Man ins Detail gegangen sind.

This feels like the right time to mention an Easter egg that everyone's passed over so far: these guys don't work on Saturdays! pic.twitter.com/kJydFBG4DG — Elan Ruskin (@despair) 19. April 2019

Im Judentum ist der siebste Wochentag ein Ruhetag, an dem keine Arbeit verrichtet werden soll. Der Sabbat dauert von Sonnenuntergang am Freitag bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag. Entsprechend spawnen die beiden Juden an einem Samstag gar nicht erst auf der Karte, sondern bleiben Zuhause und ruhen stattdessen.

Um dieses Easter-Egg selbst zu überprüfen müsst ihr entweder tatsächlich an einem Samstag eure PS4 starten oder aber die interne Uhr eurer Konsole auf diesen Wochentag stellen.

