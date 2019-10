Sony - Zahlreiche Mitarbeiter am Tag der PS5-Ankündigung entlassen

Für viele war am vergangenen Dienstag die Begeisterung groß, als die PlayStation 5 endlich mit einem Release-Zeitraum ausgestattet wurde. Einige Sony-Mitarbeitern hatten an diesem Tag allerdings weniger Grund zur Freude, denn dutzende europäische Angestellte des Unternehmens haben wohl zeitgleich ihren Job verloren.

Wir haben bereits vor einigen Tagen darüber berichtet, dass die Globalisierung des Unternehmens derzeit offenbar zu einigen Machtkämpfen in der internen Firmenstruktur führt. So hat erst kürzlich Shawn Layden, langjährige Führungsperson bei Sony und zuletzt Vorsitzender der SIE Worldwide Studios, überraschend seinen Weggang von dem Konzern verkündet. Alles Details dazu könnt ihr in dieser News nachlesen:

PlayStation 5 Machtkämpfe bei Sony könnten den PS5-Start in Gefahr bringen

Die aktuelle Kündigungswelle, die insbesondere Abteilungen für Marketing und PR betroffen hat, sorgt nun weiterhin für Unzufriedenheit und Verwunderung. Einige der Entlassenen melden sich dabei im Sinne der Jobsuche auf den sozialen Netzwerken zu Wort. Andere äußern sogar die leise Vermutung, dass den Entlassungen mit Hilfe der großen PS5-Ankündigung weniger Aufmerksamkeit zuteilwerden sollte.

I was part of the creative services team at #PlayStation that got #laidoff today. This group of talented & passionate people are out of a job & now #lookingforwork. If you’re hiring for project coordinators, managers, & designers please post below!