Sony - PlayStation-Chef Shawn Layden verlässt Sony

Shawn Layden verlässt Sony. Der amerikanische Manager hielt seit 1987 verschiedene Führungspositionen inne und ist mitverantwortlich für den Erfolg zahlreicher Exklusivtitel wie „God of War“ oder „The Last of Us“. Der Öffentlichkeit ist er wohl am ehesten als Sprecher bei den E3-Pressekonferenzen von Sony Interactive Entertainment bekannt.

Shawn Layden, Chef der SIE Worldwide Studios (God of War, The Last of Us, Horizon Zero Dawn) wird Sony verlassen, wie das Unternehmen bekannt gab. Damit geht ein Urgestein der PlayStation-Geschichte.

PlayStation-Urgestein verlässt Unternehmen

Der Öffentlichkeit ist Layden vor allem als Moderator der E3-Pressekonferenzen von Sony bekannt. Er ist allerdings schon seit 1987 für Sony tätig, unter anderem als Vice President von Sony Computer Entertainment Europe und President von Sony Computer Entertainment Japan. 2014 übernahm er die Leitung von Sony Computer Entertainment America (SCEA) und 2016 war er zudem an der übergreifenden Spitze der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, also von allen Sony-Entwicklerstudios, die Exklusivspiele für die PlayStation-Konsolen herstellen. Er ist demnach mitverantwortlich für die zahlreichen Blockbuster auf den hauseigenen Konsolen wie „God of War“ oder „The Last of Us“.

Nachdem er 2018 als Chef von SCEA zurücktrat, war Layden in den vergangenen Monaten ausschließlich als PlayStation-Boss bei den Worldwide Studios tätig. Zu seinen letzten großen Unternehmungen für die Firma gehören die Übernahme von Insomniac Games, die mit Marvel’s Spider-Man einen weiteren Exklusiv-Hit für die PS4 lieferten, und das kommende The Last of Us 2 von Naughty Dog.

Warum Shawn Layden die Firma verlässt und wohin ihn sein Weg nun führt, ist nicht bekannt. Die Ernennung eines Nachfolgers steht ebenfalls noch aus.