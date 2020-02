Sony - Für diese Summe kaufte sich das japanische Unternehmen Insomniac Games

Im vergangenen Jahr im Rahmen der gamescom: Opening Night Live gab Sony bekannt, dass Entwickler Insomniac Games ab sofort als 14. First-Party-Studio zu den Sony Interactive Entertainment World Wide Studios gehört.

In der Vergangenheit entwickelte Insomniac unter anderem Spiele wie Spider-Man, „Resistance“ und „Ratchet and Clank“. Nach der Akquisition im letzten Jahr äußerte sich Inscomnic-CEO Ted Price zu dem Deal:

Nun ist ein Dokument der Börsenaufsicht (SEC) in Washington aufgetaucht, das uns ein interessantes, bislang nicht bekanntes Detail, liefert. Demnach hat Sony das Entwicklerstudio für rund 229 Millionen US-Dollar (24.895 Milliarden Yen) erworben. Wie es heißt wurde der Großteil der Summe in bar bezahlt.

Big news: @InsomniacGames is joining PlayStation’s Worldwide Studios! We are honored and thrilled to join forces with this legendary developer. Please join us in congratulating our friends and partners at Insomniac! pic.twitter.com/hhhqhxZE7k