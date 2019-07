Sonic - Produzent versichert: Zuschauer werden mit überarbeitetem Design zufrieden sein

Nach großer Kritik am Design der Figur Sonic in der kommenden Realverfilmung wird die Figur nun überarbeitet. Produzent Tim Miller verspricht, dass die Fans mit dem Ergebnis zufrieden sein werden.

Selten hat es so viel Aufruhr über eine Videospielverfilmung gegeben wie bei „Sonic - The Hedgehog“. Nach der Veröffentlichung des ersten Trailers gingen Fans auf die Barrikaden und zerrissen das Design der Figur in den Kommentaren. Die Filmemacher hörten zu und verkündeten kurze Zeit später die Verschiebung des Erscheinungstermins und eine komplette Überarbeitung von Sonic. Nun äußert sich erstmals Produzent Tim Miller („Deadpool“) zum Endprodukt.

Ein zufriedenes Ergebnis

Aufgrund der geforderten Überarbeitung von Sonics Design und dem benötigten Zeitaufwand verschob Paramount den Release-Termin des „Sonic“-Films um insgesamt drei Monate. Nun soll die Videospielverfilmung nicht mehr im November 2019, sondern erst am 14. Februar 2020 in den Kinos erscheinen.

Tim Miller, Regisseur der beliebten „Deadpool“-Reihe, agiert als Produzent für den kommenden Film. Im Rahmen der anstehenden Comic-Con in San Diego sprach Miller über seine Reaktion der Überarbeitungsentscheidung und was er von der neuen Version hält:

„(Sonic) ist ein Franchise, der Film muss also großartig werden. Ich bin selber Fan und so ist es auch Jeff (Fowler, Regisseur). Als die Kacke am Dampfen war, bin ich direkt zu ihm gefahren [...]. Bevor ich ankam, hatte er schon den Tweet (Überarbeitung des Designs) gesendet. Er ist ein guter Mann. Es war die exakt richtige Entscheidung. Die Fans tragen auch Entscheidungskraft. Es war richtig, ihnen zuzuhören.“

„[...] Ich hab das neue Design gesehen, es wird euch gefallen!“

Wann wir die ersten Bilder zur überarbeiteten Version sehen werden, bleibt abzuwarten. Den ursprünglichen Trailer zu „Sonic - The Hedgehog“ könnt ihr euch hier anschauen: