Sonic - Gemischte Meinungen nach dem ersten Trailer zum kommenden Film

Sega und Paramount Pictures veröffentlichten heute einen ersten Trailer zum kommenden Kinofilm „Sonic the Hedgehog“. Auch wenn neben dem blauen Igel bekannte Namen wie Jim Carrey mitspielen, sind die Reaktionen zum Film in den sozialen Medien durchwachsen.

Lang Zeit war nicht klar, wie genau der blaue Igel Sonic im Kinofilm wirklich aussehen wird. Doch der heute veröffentlichte Trailer deckt das Geheimnis auf. Die Reaktionen in den sozialen Medien sind durchwachsen. Schon im Vorfeld waren die Fans des Konsolen-Igels von seiner Gestaltung nicht begeistert und veröffentlichte Bilder zum Film wurden kritisiert.

Sonic Erste Bilder zum kommenden Live-Action-Film zeigen den Raser in vollem Glanz!

Der Film basiert auf der bekannten Spielereihe „Sonic“ in der man den blitzschnellen Igel hauptsächlich durch Jump-and-Run-Welten steuert. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Sonic zum Maskottchen des japanischen Herstellers SEGA. Durch die gemischten Reaktionen wird sich aber noch zeigen, ob der Funke auch im Film überspringt.

Fans des Igels sind sich nicht einig

Die Internet-Nutzer sind sich nicht einig und die Meinungen über den Trailer, vor allem über das Aussehen von Sonic, gehen weit auseinander. Während sich die einen durchaus zufrieden zeigen und sich auf den Film freuen, reagieren andere sehr skeptisch auf das Ganze.

Ich will den Film sehen!

Ich mag den Trailer und jetzt will ich den Film anschauen!! https://t.co/cXdN2CfGwy #SonicMovie — phas4 (@newpingu) April 30, 2019

Das macht mir irgendwie Angst

Uh this kinda scares me and look at his human teeth!!!! #SonicMovie pic.twitter.com/kCUf95OsOr — Tyler👁👽🔺 (@Thfarmer1) April 30, 2019

Wirkt interessant

Als jemand, der nach Giana Sisters, mit Sonic - The Hedgehog groß gewurden ist. Bin überrascht, das man #Sonic, als Real Verfilmung verfilmt hat... Der Trailer wirkt interessant.... #SonicTheHedgehog #SonicMovie https://t.co/Lzj4NJRQks — Absurde_Existenz (@Wiesel_Flink) April 30, 2019

Sieht gruselig aus

Einfach nein

Sieht aus wie der Affe aus Jumanji

Sonic looks like the kid that turns into a monkey in Jumanji #SonicMovie pic.twitter.com/HODVYsKqRc — HylianTweeter (@HylianTweeter) April 30, 2019

„Sonic the Hedgehog“ startet am 06. Februar 2020 in den deutschen Kinos.

Was sagt ihr zum Trailer? Findet ihr Sonic in dem kommenden Kinofilm gelungen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.