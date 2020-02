Sonic - Film: Super Bowl-Spot mit einem blitzschnellen Igel

Zum Kinostart von „Sonic the Hedgehog“ nach der Sega-Spielreihe wurden im witzigen Super Bowl-Spot prominente Sportler zum blitzschnellen blauen Igel befragt, wie etwa die beiden NFL-Stars Michael Thomas und Christian McCaffrey.

Paramount Pictures bringt in wenigen Tagen den Film Sonic the Hedgehog nach der erfolgreichen Videospielreihe von Sega in die Kinos. Passend dazu ist nun ein neuer Spot zum wohl größten Medienereignis des Jahres, den Super Bowl 2020, erschienen.

Darin wurden ein paar prominente Sportler über die herausragenden Fähigkeiten des blitzschnellen blauen Igels befragt, dazu gehören die beiden NFL-Stars und Super Bowl-Gewinner Michael Thomas und Christian McCaffrey, die Leichtathletin und mehrfache Olympia-Siegerin Allyson Felix sowie der vielfache NASCAR-Champion Kyle Busch. Hier sind ihre Antworten:

Der blaue Igel im neuen Design

Im ersten Realfilm flieht Sonic aus einer anderen Dimension auf die Erde, doch seine außerirdischen Verfolgern sind dem blitzschnellen blauen Igel dicht auf den Fersen. Angeführt von dem wahnsinnigen Dr. Robotnik (Jim Carrey) möchten neben den Eindringlingen auch die US-Regierung seine besonderen Fähigkeiten für ihre Zwecke missbrauchen. Dabei verfolgt Robotnik seine ganz eigenen Pläne. Hilfe erhält der kleine blaue Igel von dem Sheriff Tom (James Marsden), der sich schon bald in einer wilden Verfolgungsjagd wiederfindet.

Die Produktion des ersten Live-Action-Films zu „Sonic the Hedgehog“ blickt auf eine turbulente Zeit zurück. Nachdem vor gut einem Jahr ein erster Trailer veröffentlicht wurde, hagelte es massive Kritik von den Fans. Grund war das ungewöhnliche Design des blauen Igels. Nur kurze Zeit später reagierten Regisseur Jeff Fowler und das Filmstudio auf die Kritik und versprachen, das Design zu überarbeiten. Ein neuer Trailer mit dem überarbeiteten Design fand schließlich tatsächlich mehr Zuspruch unter den Fans.

Sonic Film: PewDiePie zeigt sich begeistert vom neuen Design des blauen Igels

„Sonic the Hedgehog“ kommt am 13. Februar 2020 in die Kinos. Zur Besetzung gehören James Marsden als Sheriff Tom Wachowski und Jim Carrey als legendärer Bösewicht Dr. Ivo Robotnik aka Eggman. Die deutsche Stimme von Sonic übernimmt der bekannte YouTuber Julien Bam. Hier gibt es noch einmal den deutschen Trailer: