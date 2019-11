Sonic - Film: PewDiePie zeigt sich begeistert vom neuen Design des blauen Igels

Der kürzlich veröffentlichte neue Trailer zum Kinofilm „Sonic the Hedgehog“ präsentiert das überarbeitete Design des blauen Igels nach der beliebten Sega-Spielreihe. Den Fans gefällt es und auch PewDiePie zeigt sich begeistert von dem neuen Sonic.

Der massive Protest der Fans hat seine Wirkung gezeigt: Das umstrittene Design des blauen Igels wurde überarbeitet und im kürzlich veröffentlichten Trailer zu Sonic the Hedgehog erstmals öffentlich vorgestellt. Die Resonanz der Fans fiel recht positiv aus. Vor allem die Augen entsprechen wieder mehr dem Original aus der beliebten Videospielreihe von Sega.

YouTube PewDiePie erklärt, weshalb er in China gebannt wurde

Jetzt meldet sich auch der schwedische YouTube-Star Felix „PewDiePie“ Kjellberg mit einem neuen Video zu Wort und zeigt sich ebenso begeistert von dem neuen Sonic-Design:

„Echt, ich war wirklich beeindruckt, als ich den Trailer sah. Ich dachte, ‚Woah, eigentlich sieht Sonic jetzt wirklich gut aus.' Ich meine, man sieht es Bild für Bild ... siehst du, was für ein Unterschied! Alle Ausdrücke und alles. Dieser Film interessiert mich nicht einmal, ich bin einfach nur beeindruckt.“

@ Paramount / Sega - „Sonic the Hedgehog“

Die deutsche Stimme von Sonic ruft neuen Protest aus

Während das Filmstudio Paramount ein Großteil der Fans mit dem neuen Sonic-Design zufrieden stellen konnte, zeichnet sich ein neuer Protest der Fans ab: Diesmal betrifft es die deutsche Synchronstimme. PewDiePies deutscher Kollege, der beliebte YouTuber Julien Bam, wird im Film den blauen Igel vertonen. Das gefällt nicht jedem, wie man schon aus den vielen Kommentare zum Filmtrailer entnehmen lässt. Kenner der Spielereihe fordern Marc Stachel als deutsche Stimme von Sonic zu besetzen.

Sonic Film: So reagieren Fans auf die deutsche Stimme des blauen Igels

Der Live-Action-Film „Sonic the Hedgehog“ von Regisseur Jeff Fowler kommt am 20. Februar 2020 in die Kinos. Neben dem CGI-animierten Sonic spielt James Marsden als Sheriff Tom Wachowski die Hauptrolle. Gemeinsam legen sie sich mit Jim Carrey als legendären Bösewicht Dr. Ivo Robotnik aka Eggman an.