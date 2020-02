Sonic - Film: Die ersten Kritiken zum Sega-Film fallen gemischt aus

Zum Kinostart von „Sonic the Hedgehog“ nach der beliebten Sega-Spielreihe sind die ersten Kritiken eingetroffen. Jedoch fällt das Urteil über den Film wenig positiv aus. Einzig Jim Carrey als Bösewicht kann überzeugen.

Nach „Tomb Raider“ und „Angry Birds“ kommt mit Sonic the Hedgehog die nächste Spieleverfilmung in die Kinos, basierend auf der erfolgreichen Sega-Reihe. Zum heutigen Kinostart sind die ersten Kritiken eingetroffen.

In der Wertungsübersicht von Metacritic wird „Sonic the Hedgehog“ mit derzeit 44 Prozentpunkte positiver Kritiken gelistet. Ein wenig besser sieht es bei Rotten Tomatoes mit 64 Prozent positiver Reviews aus. Demnach konnte der Film viele Kritiker nicht wirklich überzeugen.

In einem Punkt sind sich jedoch alle einig: Am neuen Design des blitzschnellen blauen Igels liegt es nicht, auch nicht an Jim Carreys vielgelobter Darstellung als aus den Spielen bekannten Bösewicht Dr. Ivo Robotnik aka Eggman. Kritisiert wurde stattdessen das Skript zum Film mit einem wohl recht vorhersehbaren Plot.

Eine Review-Übersicht

„Sega macht am Ende des Films sehr deutlich, dass man bereit wäre ein Sequel zu produzieren. Ob die dünne Story von Sonic The Hedgehog allerdings genug Zuschauer begeistert, um den Film zum Erfolg zu verhelfen, ist fraglich.“ Fabian A. Scherschel, Heise.de „Am Ende ist Sonic schnell, ohne gemein zu sein, und süß, ohne kitschig zu sein, was diese Reise zu einer Reise macht, die sich lohnt.“ Kristen Page-Kirby, Washington Post. „Carrey ist die begehrteste Waffe des Films und lässt uns in der Lächerlichkeit dieses ganzen Unternehmens schwelgen, ohne sich jemals darüber hinwegzusetzen. Im Gegenteil, er überfordert sich auf die bestmögliche Weise.“ Bilge Ebiri, Vulture. „Sonic the Hedgehog ist ein recht mittelmäßiger, familienfreundlicher Abenteuerfilm. Aber eine vergleichsweise gute Videospielverfilmung birgt viel Potenzial für eine stärkere, noch ehrgeizigere Fortsetzung.“ Molly Freeman, Screen Rant. „Ein Jim Carrey in seiner Bestform kann Sonics Live-Action-Debüt nicht davon abhalten, sich wie eine verpasste Gelegenheit anzufühlen. Wenn das am Ende des Film angeteaserte Sequel tatsächlich umgesetzt wird, hoffen wir, dass die Story besser wird.“ Amon Warmann, Empire.

Ob der Film „Sonic the Hedgehog“ letztendlich an den Kinokassen die Zuschauer überzeugen kann, wird sich am Startwochenende zeigen. In weiteren Hauptrollen spielt außerdem noch James Marsden als Sheriff Tom Wachowski mit. Regie führt Jeff Fowler.

