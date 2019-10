Sonic - Erster Blick auf neues Design des blauen Igels nach der massiven Kritik

Ein erster Live-Action-Film zu „Sonic the Hedgehog“ von Sega ist derzeit in Arbeit, doch nach der massiven Kritik wird gerade das neue Design des blauen Igels überarbeitet. Ein erstes Bild wirft einen ersten Blick auf das überarbeitete Design des Sega-Maskottchens.

Paramount Pictures entwickelt einen ersten Live-Action-Film Sonic the Hedgehog zur beliebten Videospielreihe von Sega. Ursprünglich sollte der Film bereits in wenigen Wochen in die Kinos kommen, doch nach der Veröffentlichung des ersten Trailers hagelte es an Kritiken von Seiten der Fans.

Grund war das neue Design des blauen Igels, der im Film als CGI-Figur dargestellt wird und mit dem aus den Spielen nicht mehr viel gemein hatte. Die Reaktionen der Fans war so gewaltig, dass Regisseur Jeff Fowler versprach, das Design des Sega-Maskottchens noch einmal zu überarbeiten.

Sonic Weil er so hässlich ist: Film wird verschoben

Jetzt wurde ein neues Bild gesichtet, das einen ersten Blick auf die überarbeitete Sonic-Figur wirft. Viele der Kritikpunkte der Fans wurden wohl umgesetzt. Vor allem die Augen und die Beine wurden nach dem Original angepasst.

Breaking: A #SonicMovie standee featuring a newly redesigned Sonic was spotted at a undetermined location. This story is developing. #SonicNews pic.twitter.com/ymcgSYjg4a — Tails' Channel - Celebrating 11 Years! (@TailsChannel) October 27, 2019

Wird das neue Design die Fans überzeugen?

Tim Miller, Regisseur der beliebten „Deadpool“-Reihe, fungiert als Produzent des Sonic-Films und zeigt sich zuversichtlich über die Entwicklung des neuen Designs:

„Ich hab das neue Design gesehen, es wird euch gefallen!“

Das Filmstudio Paramount Pictures hat inzwischen den Kinostart des „Sonic“-Films um einige Monate nach hinten verschoben. Neuer Release-Termin ist für den 14. Februar 2020 in den deutschen Kinos geplant. Spätestens dann wird sich zeigen, ob das überarbeitete Design des blauen Igels bei den Fans auf mehr Gegenliebe stößt.

Zur weiteren Besetzung gehört Jim Carrey als bekannter Bösewicht Dr. Ivo Robotnik aka Eggman. Hier könnt ihr noch einmal den ersten Trailer sehen: