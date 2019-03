Sonic - Erste Bilder zum kommenden Live-Action-Film zeigen den Raser in vollem Glanz!

Ende 2019 möchte Hollywood eine weitere Videospiel-Legende auf die Leinwand bringen: „Sonic The Hedgehog“. Nach ersten Leaks und einem Poster, auf dem nicht mehr als die Silhouette des Rasers auszumachen ist, wurden nun erneut Bilder zum Film veröffentlicht. Doch diesmal erhalten wir einen klaren Blick auf Sonic und das Internet brodelt!

Blaue CGI-Charaktere haben es momentan wirklich nicht leicht. Nach dem unbeliebten Dschini (Will Smith) in Disney's meist-disliketem Trailer zur „Aladdin“-Verfilmung, musste sich der kommende „Sonic The Hedgehog“-Film noch vor ersten bewegten Bildern harscher Kritik aussetzen. Ein Poster, das nur die Silhouette des schnellsten Igels der Welt mitsamt seiner muskolösen Beine zeigt, brachte die Internetforen in Aufruhr. Kurz nachdem die lautstarken Meinungen abzunehmen schienen, sind nun neue Bilder aufgetaucht und auch jetzt sind die Fans unzufrieden!

Sonic Adventure Neuauflage wäre vorstellbar, verrät Studioleiter

„Sarkastisch, nicht boshaft aber verschmitzt!“

Ein zweites Mal müssen sich die verantwortlichen Produzenten des angekündigte Sonic-Films über einen Leak ärgern. Hamagami / Caroll, Inc. die in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures am Branding und Aussehen der Figur arbeiten, haben diese Nacht ungewollt die ersten vollständigen Bilder zum Charakter veröffentlicht. Diese zeigen einen „Sonic The Hedgehog Style Guide“, der stichwortartig die Persönlichkeit der Figur zusammenfasst und ihn in vollem Glanz in mehreren Positionen zeigt.

Solche style-guide's sollen Marketing-Firmen und Studio-Produzenten helfen, schnell und einfach eine zusammengefasste Vorstellung von dem Produkt zu bekommen, in das sie möglicherweise investieren können. Die Bilder, die mit der Überschrift „Eine neue moderne Fassung der Figur („brand“), ohne dabei ihre Kernessenz zu verlieren!“, wurde mittlerweile von der Website wieder gelöscht.

Doch das Internet vergisst nie und so dürfen wir einen ersten Blick auf unseren neuen Film-Sonic erhaschen:

© Hamagami / Caroll, Inc / Paramount Pictures / Sega

© Hamagami / Caroll, Inc / Paramount Pictures / Sega

Erste Stichwörter der Folien fallen natürlich sofort ins Auge. So können wir von Sonic's Persönlichkeit erwarten, dass er „irreverent and sarcastic“ („respektlos und sarkastisch“), aber auch „chill and likable“ („gechillt und sympathisch“) sein wird. Weiterhin soll er „heldenhaft und abenteuerlustig“ („heroic and adventurous“) sein, zudem auch „verschmitzt, aber nicht bösartig“ („not malicious — but mischievous“) rüberkommen.

Sonic Offizielles Poster zum Realfilm ist da

Geht gar nicht: Augen, Handschuhe und Sneaker!

Das Internet ist nicht glücklich. Wenige Stunden nach Veröffentlichung der Bilder sind Twitter und Co. schon lautstark am diskutieren. Die größten Kritikpunkte der Konzeptbilder scheinen Sonic's Augen zu sein. Diese sind, im Gegensatz zum Original, viel kleiner gehalten. Auch passen die weißen Hände des Flitzers nicht so ganz in die Vorstellung der Fans, da diese wie angenommen nicht Handschuhe, sondern weißes Fell sind.

Unverzeihbar, sagen Fans, sei auch die Schuhwahl der Filmemacher. Denn Film-Sonic's Sneaker stimmen nicht hundertprozentig mit denen aus den Saga-Videospielen überein. Für viele Hardcore-Liebhaber der Spielereihe ein großer Grund, den Film direkt zu boycottieren. Doch die Hoffnung ist nicht ganz verloren: Diese Bilder gelten immer noch als concept-art und sind somit wahrscheinlich nicht final.

Bis wir also erste offizielle Bilder von Paramount Pictures zum Film zu Gesicht bekommen, heißt es daher weiterhin Spekulieren.Doch wie Sonic im Endprodukt auch aussehen mag, zu sehen bekommt ihr ihn ab dem 08. November 2019 in den Kinos!

„Sie haben Sonic aussehen lassen wie ein Maskottchen für eine Krankheit in einer Medikamenten-Werbung!“

„Ich wenn ich Sonic The Hedgehog einschläfere!“