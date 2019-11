Sky Ticket - His Dark Materials: Neuer Fantasy-Epos feiert deutschen Serienstart auf Sky

„His Dark Materials“ ist HBOs neues Megaprojekt, das „Game Of Thrones“-Fans in den nächsten Wochen ihre Dosis Fantasy-Epos liefern könnte.

HBO stellte auf der diesjährigen Comic-Con sein neues Fantasy-Projekt vor, welches ab dieser Woche in Deutschland startet. „His Dark Materials“ basiert auf der Buchvorlage von Autor Philip Pullman und wird den meisten Zuschauern wahrscheinlich unter „Der Goldene Kompass“ bekannt sein. Wir verraten, was ihr erwarten dürft.

His Dark Materials

Wem „His Dark Materials“ im ersten Moment nicht viel sagt, wird das Projekt vielleicht unter einem anderen Namen kennen. Es handelt sich hierbei um die Buchreihe des britischen Schriftstellers Philip Pullman, der 1995 „Der Goldene Kompass“ schrieb. Nach dem großen Erfolg veröffentlichte der Schriftsteller zwei weitere Fortsetzungen: „Das Magische Messer“ und „Das Bernstein-Teleskop“. Die Trilogie wird im englischen Sprachraum mit „His Dark Materials“ betitelt, deren Rechte für eine Serie sich BBC und HBO geschnappt haben.

„His Dark Materials“ erzählt die Geschichte der jungen Lyra, die in einer uns ähnlichen Welt in der bekannten Oxford-Universität von Gelehrten aufgezogen wird. Während sie ihre ungewöhnliche Kindheit mit ihren Freunden und dem Dämon Pantalaimon in den Gassen Londons auslebt, verschwinden immer häufiger Kinder auf mysteriöse Weise. So wird sie in die gefährlichen Ereignisse hineingezogen, die sie schon bald zur wichtigsten Person der Geschichte machen.

Jeden Montag auf Sky

Dafne Keen, bekannt aus „Logan“, übernimmt in der Serie die Hauptrolle der Lyra. Weitere Schauspieler sind unter anderem Ruth Wilson (Marissa Coulter), James McAvoy (Lord Asriel), Clarke Peters (Dr. Carne) und Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby). Viel Geld wurde in die epische Serie investiert, die den Fantasy-Fans neues Material liefern und Game Of Thrones auf den Fersen sein soll.

Erste Kritiken sprechen auch von einem gelungenen Start der Produktion, die den Zuschauern mit beeindruckenden Effekten und spannender Story in den nächsten Wochen viel zum Staunen und Rätseln bringen wird. Jeden Montag um 21:20 Uhr könnt ihr „His Dark Materials“ in den kommenden Wochen auf Sky Atlantic schauen oder später in der Mediathek wiederholen.

