The Sinking City - Rätsel, Horror und viele Meinungen: Review-Übersicht

„The Sinking City“ erscheint heute für PC, Xbox One und PlayStation 4 sowie auf der Nintendo Switch. Die Presse hat über den Mix aus Horror, Rätselspaß und packender Atmosphäre geurteilt. Im Review-Überblick lest ihr, warum die Mischung nicht ganz bei den Spielern aufgeht.

Freunde von Cthulhu-Horror und H.P. Lovecraft haben in letzter Zeit viel Grund, zu frohlocken. Denn immer mehr Spiele nehmen sich dem Thema an und verwandeln Städte in düstere Metropolen des Bösen. So auch in The Sinking City, das nicht nur mit einer offenen Spielwelt, sondern auch jeder Menge Merkwürdigkeiten und Horror-Momenten locken will.

The Sinking City Holmes trifft Lovecraft: So spielt sich das Horror-Adventure!

Tests und Reviews zu The Sinking City - Wertungen in der Übersicht

Hier findet ihr eine ausführliche Übersicht zu den Wertungen von „The Sinking City“. Wie ihr sehen könnt, geht das Konzept des Spiels wohl nicht ganz auf und spaltet die Fachpresse ein wenig. Im Endeffekt landet „The Sinking City“ zum Release damit bei einem Metacritic-Wert von 72 Punkten auf dem PC und 64 Punkten auf der PlayStation 4.

COGconnected : 84

: 84 Daily Star : 4/5

: 4/5 Destructoid : 8,5/10

: 8,5/10 DualShockers : 6,5/10

: 6,5/10 Eurogamer : Keine Empfehlung (ohne Wertung)

: Keine Empfehlung (ohne Wertung) Game Revolution : 3/5

: 3/5 GamesRadar+ : 2,5/5

: 2,5/5 GamingBolt : 6/10

: 6/10 IGN : 7,8/10

: 7,8/10 PC Gamer : 66

: 66 Push Square : 7/10

: 7/10 Wccftech: 7,8/10

