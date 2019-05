The Sinking City - Düsterer Trailer stimmt auf Detektivabenteuer ein

Ende Juni erscheint mit „The Sinking City“ nach mehreren Verschiebungen endlich das düstere Detektivabenteuer aus dem Hause Frogwares. Jetzt haben die Macher einen neuen Trailer veröffentlicht, der den Wahnsinn in der von H.P. Lovecraft inspirierten Welt vorstellt.

Nach zahlreichen Verschiebungen erscheint Ende Juni mit The Sinking City endlich das düstere Mysters-Adventure von Frogwares und Bigben. In der Rolle des Privatdetektivs Charles Reed bekommt ihr es darin mit einer gefährlichen und wahnsinnigen Welt zu tun.

The Sinking City Neue Screenshots zum Open-World-Titel veröffentlicht

Die verfaulte Realität von The Sinking City

In „The Sinking City“ verschlägt es euch in den 1920er Jahren in die Kleinstadt Oakmont im US-Bundesstaat Massachusetts, die von einer mysteriösen Flut heimgesucht wird und seither unter Wasser steht.

Dabei setzt das Spiel auf eine konstant bedrohliche Atmosphäre, in der der Wahnsinn eine wichtige Rolle spielt. Kein Wunder, basiert die Welt doch auf den Romanen von H.P. Lovecraft, der durch seine übernatürliche Horrorliteratur Bekanntheit erlangte.

In dem verschlafenen Nest müsst ihr euch in der Haut von Charles Reed übernatürlichen Phänomenen stellen und in eurer Rolle als Privatdetektiv herausfinden, wie es zu den seltsamen Ereignissen kam.

Während ihr euch in der offenen Welt auf Spurensuche begebt, werdet ihr immer wieder von Halluzinationen heimgesucht, die euch um den Verstand bringen können. Umgeben von Monstern und unerklärlichen Ereignissen beginnt er in seiner Verzweiflung allerdings zu hoffen, dass es sich bei alldem nur um seine eigenen Wahnvorstellungen handelt.

Erscheinen wird „The Sinking City“ am 28. Juni 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

The Sinking City Kommentiertes Gameplay zum düsteren Detektivabenteuer