Die Sims 4 - An die Uni! Vorbestellung möglich, Entwickler kündigen Livestream für Detail-Enthüllung an

Die Aufregung steigt: Bereits im November erwartet uns das Erweiterungspack „An die Uni!“ für die „Sims 4“. Nun wollen die Entwickler vorab noch einige Details zu den neuen Inhalten in einem Livestream auf Twitch bekannt geben.

Für alle Spieler von Die Sims 4, die sich noch nicht sicher sind, ob sie das neue Expansion-Pack An die Uni! kaufen möchten, halten die Entwickler noch vor Erscheinen einen Livestream auf Twitch, bei dem mehr über die kommenden Inhalte preisgegeben werden soll.

Der Livestream zu Die Sims 4: An die Uni!

Sollten euch diese Informationen noch nicht ausreichen, schaltet am besten am Freitag, den 08. November um 20:00 Uhr deutscher Zeit auf dem The Sims-Kanal ein und ihr erfahrt alles Weitere zu den neuen Kleidungsgegenständen sowie Bauobjekten und erhaltet sogar einen ersten Eindruck vom Gameplay.

Das Erweiterungspack erscheint am 15. November 2019 für den PC und am 17. Dezember für PlayStation 4 und Xbox One. Die Kosten von „Die Sims 4: An die Uni!“ belaufen sich auf 39,99 Euro.

