Die Sims 4 - An die Uni! Uhrzeit, Preis und mehr zum Release-Start der neuen Erweiterung

Ihr könnt es kaum noch erwarten mit „Die Sims 4: An die Uni“ eure Sims wieder an die Universität zu schicken? Sehr gut, denn wir verraten euch, wann genau der Download des Spiels in Deutschland verfügbar ist und alles Weitere, was ihr über das neue Gameplay-Pack wissen müsst.

Bald ist es soweit: Das langersehnte Erweiterungspack „An die Uni!“ für Die Sims 4 erscheint am 15. November 2019 und bringt euren Sims das Studentenleben zurück. Heute Nacht können PC-Spieler, egal ob Windows oder Mac, den Download bereits starten, denn pünktlich zur Mitternacht soll der neue DLC auf Origin verfügbar sein.

Der Preis ist hierbei identisch mit anderen Expansionspacks dieses Umfangs und beläuft sich auf 39,99 Euro. So viel wird „An die Uni!“ auch für PS4 und Xbox One kosten, für die beiden Konsolen wird die Uni-Erweiterung jedoch erst am 17. Dezember 2019 erscheinen.

Was beinhaltet An die Uni?

Mit der neuen „Die Sims 4“-Erweiterung kehrt das Universitätsleben in die Lebenssimulation zurück. Bereits in vorangegangen Teilen der Reihe gab es Expansionspacks, in denen eure Sims eine Hochschule besuchen, Kurse belegen, einem Geheimbund beitreten oder wilde Partys feiern konnten.

In „An die Uni“ ist all das ebenfalls möglich – und noch viel mehr. Welche neuen Inhalte und Features euch in dem Studenten-DLC erwarten, haben wir in diesem Beitrag für euch zusammengefasst:

Also dann, nehmt noch eine Mütze Schlaf und stellt euch einen Wecker, damit ihr mit dem Glockenschlag um 0 Uhr hellwach seid, um euch „An die Uni!“ zu downloaden und los zu studieren.

