Die Sims 4 - An die Uni! Der Trailer und das Release-Datum zur neuen Erweiterung sind da

Die Katze ist aus dem Sack: Für eure Sims geht es mit „An die Uni“ demnächst an die Hochschule. Das neue Erweiterungspack für „Die Sims 4“ hat nun einen Trailer und ein offizielles Release-Datum.

Die Community von Die Sims 4 hat wahren Grund zur Freude, denn ab dem heutigen Tag steht offiziell fest: Es geht wieder auf den Campus. Mit der Veröffentlichung des heutigen Trailers zu „An die Uni!“ setzt Entwickler Maxis seine Tradition fort und schickt die Sims auch in diesem Teil wieder an die Universität.

Lernen an der Britechester-Universität

Ganz im Stile britischer Hochschulen kommen mit der historischen Britechester-Universität und dem modernen Foxbury Institut zwei angemessene Lehreinrichtungen in die Lebenssimulation. Passend dazu wird die gleichnamige Stadt Britechester in „Die Sims 4“ finden. Leben können die Studentensims dabei in Wohnheimen, in denen sie abhängen, Partys feiern und sich gestalterisch ausleben können.

Motto- und traditionsgerecht finden Objekte, Outfits und Maskottchen im Uni-Style ins Game. Als Studienfächer stehen euch Biologie, Computerwissenschaften, Kunstgeschichte oder sogar Gaunerei zur Verfügung sowie neue Aktivitäten wie Pong, Fußball, Robotik oder Debattieren. Die Geheimgesellschaften sind ebenfalls zurück und könnten einigen bereits aus „Die Sims 2: Wilde Campusjahre“ bekannt sein.

Die Sims 4 Erweiterung Reich der Magie ab sofort veröffentlicht

Mit dem Rad zur Uni

Eines der coolsten neuen Features dürfte allerdings die Möglichkeit sein, Fahrrad zu fahren. Denn wie im Trailer zu sehen ist, düsen die Sims auf dem Rad durch Britechester – ein erstes Transportmittel. Vehikel haben in „Die Sims 4“ ohnehin noch gefehlt, waren in vorangegangenen Teilen jedoch bereits vorhanden und wurden deshalb schmerzlich vermisst. Wie all die genannten Inhalte in Aktion aussehen, könnt ihr euch in dem unten verlinkten Trailer noch einmal selbst ansehen.

Ab dem 15. November 2019 könnt ihr eure Sims dann als Stunden an die Universität schicken, denn dann erscheint „Die Sims 4: An die Uni!“ für den PC. Konsolenspieler müssen sich noch bis zum 17. Dezember 2019 gedulden, denn für PS4 und Xbox One erscheinen die Erweiterungen traditionell etwas später.