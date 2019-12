Die Sims 4 - An die Uni! Jetzt auch für Konsolen erhältlich

Nun können alle ihren Horizont erweitern, denn mit der Veröffentlichung von „Die Sims 4: An die Uni!“ für die PlayStation 4 und Xbox One haben nun noch mehr Spieler die Gelegenheit, sich an der Sims-Uni ihrer Träume einzuschreiben.

Die neueste Erweiterung Die Sims 4 An die Uni! ist bereits Mitte November erschienen, doch bisher stand sie lediglich PC-Spielern zur Verfügung. Die Konsolen-Version zieht jetzt nach und steht ab sofort zum digitalen Download bereit. Nun können alle gemeinsam das Studentenleben kennenlernen, ihr Zimmer im Wohnheim einrichten, an Aktivitäten außerhalb der Universität teilnehmen und mit neuen Freunden interagieren.

Britechester hält zwei Institutionen für die höhere Bildung der Sims bereit: die historische Universität für Kunst- und Geisteswissenschaften und das moderne Foxbury Institut für Wissenschaft und Technik. Verschiedenste Kurse sorgen hier für Abwechslung.

Ordentlich was drin

Das Erweiterungspack enthält eine Reihe neuer Aktivitäten und Objekte, die den Sims helfen, sich in ihrem neuen Leben einzufinden. Egal ob man brav in der Bibliothek lernen, oder der rivalisierenden Uni einen Streich spielen möchte, es ist alles dabei.

Das Einrichten spielt natürlich auch hier wieder eine große Rolle, denn was wäre ein „Sims“-Spiel, ohne einen individuell eingerichteten Wohnsitz. Hier bieten Wohnheime abseits des Campus mit neuen Möbeln, Postern und Accessoires die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben.

Wer sich ein paar Vorteile für sein Uni-Leben verschaffen möchte, hat die Möglichkeit aus einer Reihe von Cheats zu wählen, die wir für euch aufgelistet haben.

„Die Sims 4: An die Uni!“ gibt es für Windows-PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One. Habt ihr die Erweiterung bereits gespielt? Wie sind eure Erfahrungen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.