Die Sims 4 - Tiny Houses: Das neue Accessoires-Pack ermöglicht euch den Traum vom Mini-Haus

Es gibt buchstäblich kleinen, aber feinen Erweiterungsnachschub für „Die Sims 4“! Noch in diesem Monat erscheint das Accessoires-Pack „Tiny Houses“, mit dem ihr euren Traum vom eigenen kleinen Haus endlich verwirklichen könnt.

Seit dem Erscheinen der großen Studenten-Erweiterung An die Uni! ist es um Die Sims 4 ein wenig ruhiger geworden. Da die Abstimmungen für das kommende Communitypack noch andauern und bisher nur das Thema „Kunst und Handwerk“ feststeht, mit dem die Möglichkeit zum Stricken in die Simulation eingeführt werden soll, wird euch zur Überbrückung vorab ein weiterer DLC geliefert, der Fans von kleinen Häusern sowie Sparfüchsen gefallen sollte – und noch in diesem Monat erscheinen wird.

Die Sims 4: Tiny Houses

Ja, ihr lest richtig, die Entwickler von „Die Sims 4“ widmen sich erneut einem aktuellen Trend-Thema und bringen mit ihrer kommenden Accessoires-Erweiterung die Tiny-House-Bewegung mit ins Spiel! Immerhin geht das Thema Umweltschutz und ökologischer Fußabdruck alle etwas an, auch eure simulierten Menschlein.

So könnt ihr mit eurem auf 100 Kacheln reduzierten Mini-Häuschen nicht nur eine gigantische Menge Simoleons sparen, sondern rückt eure Sims auf wenige Quadratmeter zusammen. Doch keine Angst: Platz finden werden eure Gäste trotz Platzeinsparung trotzdem, denn mit dem neuen Pack finden einige multifunktionale Objekte wie Schrankbetten oder einer Kombination aus Bücherregal, Sound-Anlage und Fernseher ins Spiel.

© Electronic Arts/Maxis

Neben neuen Möbeln und zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten für euer kleines Haus oder den umso größeren Garten, können eure Sims für ihre nachhaltige Lebensweise außerdem zusätzliche Boni erhalten. Neue flauschige Strickkleidung ist ebenfalls Teil der Erweiterung und wird eure Umweltschützer und Minimalisten ordentlich warmhalten.

Seid ihr schon ganz heiß auf euer eigenes Tiny-House? Dann könnt ihr euch freuen, denn die Wartezeit begrenzt sich nur auf diesen Monat. Am 21. Januar 2020 erscheint das „Die Sims 4 Tiny Houses-Accessoires-Pack“ für PC und MAC. Am 4. Februar 2020 folgt die Veröffentlichung für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Unter diesen Zeilen findet ihr bereits den Trailer zum DLC: