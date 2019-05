Die Sims 4 - Schnell sichern: Das Spiel ist für kurze Zeit kostenlos!

Im Rahmen eines Werbeangebots schenkt euch Electronic Arts „Die Sims 4“. Der beliebte Simulator kann für eine limitierte Zeit kostenlos von der offiziellen Seite für Windows und MacOS heruntergeladen werden.

Im Jahr 2014 erschien Die Sims 4 und erhielt seither zahlreiche Erweiterungen. Durch verschiedene Events und schier unendlichen Möglichkeiten, entwickelte sich die Spielereihe weltweit zu einem der beliebtesten und bekanntesten Simulatoren.

Steuert eure personalisierten Charaktere nach Lust und Laune durch die virtuelle Welt, arbeitet an den Beziehungen zu anderen Sims, verfolgt verschiedene Karrieren, baut euer Traumhaus und erkundet eure Umgebungen - euch sind fast keine Grenzen gesetzt.

Keine DLCs dabei

Im Rahmen eines Werbeangebots von EA könnt ihr euch das Spiel jetzt für einen begrenzten Zeitraum für Windows und MacOS kostenlos herunterladen. Aber Achtung, es handelt sich ausschließlich um das ursprüngliche Hauptspiel ohne Erweiterungen.

Um euch „Die Sims 4“ zu sichern, besucht einfach die offizielle Website und klickt auf „Jetzt gratis holen“. Das Angebot läuft bis zum 28. Mai 2019. In dieser Zeit kann „Die Sims 4“ kostenlos für Windows und MacOS heruntergeladen werden.

Werdet ihr es euch holen, oder besitzt ihr das Spiel schon? Was waren denn so die verrücktesten Dinge, die ihr mit euren Sims angestellt habt? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.

