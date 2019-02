Die Sims 4 - Ein neues Gameplay-Pack bringt euch nach StrangerVille!

Schon in der kommenden Woche erscheint der DLC StrangerVille für die Lebenssimulation Die Sims 4. Besonders Aluhut-Trägern sollten die neuen Inhalte der Spielerweiterung hierbei wahre Genugtuung verschaffen.

StrangerVille – So lautet der geheimnisvolle Name des angekündigten Gameplay-Packs für Die Sims 4 und die darin enthaltene neue Spielwelt. Denn in der ruhigen Wüstenstadt StrangerVille soll es tatsächlich allerlei Merkwürdigkeiten und Geheimnisse geben, denen euer Sim unbedingt nachgehen sollte.

Setzt euren Aluhut auf!

Nein, wirklich, der Aluhut ist Teil einiger neuer Kleidungsstücke, die der DLC mit sich bringt. Ihr könnt euch allerdings ebenso für einen stylischen Anzug á la Men in Black, einen Laborkittel oder für eine abgewetzte Jeans mit Bomberjacke entscheiden. Hauptsache ihr macht euch in den richtigen Klamotten auf die Suche nach Informationen und Hinweisen.

Die Sims 4 EA stellt First-Person-Kamera vor

Dafür solltet ihr die Einheimischen und Wissenschaftler kennenlernen, die sich allesamt ziemlich merkwürdig verhalten. Ihr könnt euch dafür die neue Militärfähigkeit antrainieren, Bücher wälzen und passende Ausrüstung besorgen, die euch beim Aufdecken der Geheimnisse unterstützt. Danach solltet ihr erfolgreich in Erfahrung bringen können, was es mit den ominösen Pflanzen- und Wetterphänomenen in der Stadt auf sich hat.

Am 26. Februar 2019 erscheint das Gameplay-Pack bereits für PC und MAC. Also weckt schon mal den Verschwörungstheoretiker in euch und findet das geheime Labor!