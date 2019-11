Die Sims 4 - Ein neues Community-Accessoires-Pack steht an

Im Monthly-Stream von Maxis haben die Entwickler von „Die Sims 4“ nicht nur das aktuelle Update näher vorgestellt, sondern ebenso ein neues Accessoires-Pack angekündigt, das von der Community selbst gestaltet werden soll.

Electronic Arts veröffentlichte gestern Abend einen neuen Patch für Die Sims 4. Zeitgleich stellten die Entwickler von Maxis ihre vorab angekündigte Überraschung vor: Ein kommendes Community-Accessoires-Pack, bei dem ihr entscheiden könnt, was enthalten sein soll.

Die Sims 4 Entwickler präsentieren neue kostenlose Inhalte und Features

Ein Community-Projekt

Mit „Die Sims 4: Waschtag-Accessoires“ wurde ein solches Community-Pack bereits in die Realität umgesetzt, nun soll ein weiteres folgen. Dafür werden in den nächsten Monaten mehrere Umfragen stattfinden.

Hierfür sollt ihr jeden Monat zu einer anderen der folgenden Rubriken innerhalb einer Woche abstimmen können:

Thema- und Gameplay: 18. November 2019 - 25. November 2019

Grafikstil: 23. Dezember 2019 - 03. Januar 2020

Kleidungsstil: Ende Januar 2020

Objektstil: März 2020

Pack-Titel- und Pack-Icon-Abstimmung: April 2020

Startet ihr in diesen Zeiträumen euer Spiel, findet ihr direkt auf dem Startbildschirm einen entsprechenden Hinweis, der euch zur Umfrage führt. Folgende mögliche Themen stehen zur Wahl in der ersten Abstimmung zur Verfügung:

Kunst & Basteln

Töpferscheibe

Essbare Kunst

Sticken

Stricken

Glas-Kunst

Self-Care-Routinen

Fitness-Uhr

Verschiedene Tees

Smoothie-Mixer

Vegan-Merkmal

Gesunder Lebensstil als Bestreben

Freizeit-Technologien

Simulierter Sport-Bildschirm

In-Door-Sportgeräte mit Bildschirmen

Virtuelles Minigolf

Ein transportabler Hologramm-Freund

Voidkreaturen-Finder

Naturwissenschaften & Technologien

Tischmikroskop

Teleskope

STEM-Kits

Bauklötzer

Ernährungswissenschaften und Küchengeräte

Fröhliches Spuken

Freiberufliche Karrieren als Geisterjäger, Wahrsager oder Sensenmann

Séance -Tisch und Ouija-Brett

Geisterhaus-Merkmal

Am 18. November um 19 Uhr beginnt bereits die erste Umfrage, in der ihr euch für das Thema und die möglichen Gameplay-Aspekte entscheiden könnt. Habt ihr schon einen Favoriten? Lasst uns doch bereits in den Kommentaren eine kleine Umfrage starten!