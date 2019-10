Die Sims 4 - Nach vermeintlichem Leak listen weitere Händler die Universitäts-Erweiterung

Nach einem ersten vermeintlichen Leak haben nun weitere Händler das Universitäts-Erweiterungspack zu „Die Sims 4“ gelistet. Möglicherweise können wir bereits Mitte November 2019 mit neuen Gameplay-Inhalten rechnen.

Wenn wir einem Leak aus dem vergangenen Monat Glauben schenken mögen, erwartet uns bereits in Kürze ein neues Erweiterungspack für Die Sims 4. Denn ein Mitarbeiter der US-amerikanischen Supermarkt-Kette Target veröffentlichte Mitte September ein entsprechendes Bild, das zeigt, wie „Sims 4 Ep 8 Discover University“ am 15. November vermeintlich in den Bestand aufgenommen wird.

Möglicherweise erhalten Spieler also schon im nächsten Monat das gewünschte Studentenleben für „Die Sims 4“ zurück.

Weitere Händler listen Universitäts-Erweiterungspack

Nun verdichten sich die Hinweise auf eine solche Erweiterung. Denn neben Target haben jetzt auch die beiden Händler livekaarten.nl und joybuggy.dk das Universitäts-Erweiterungspack für den 15. November 2019 gelistet.

Selbstverständlich handelt es sich dabei noch immer nicht um eine offizielle Ankündigung, sondern um reine Spekulation. Doch können wir mittlerweile davon ausgehen, dass diese Nachricht tatsächlich der Wahrheit entspricht.

Sollte dies der Fall sein, dann wird Publisher Electronic Arts die Erweiterung mit Sicherheit in den kommenden Tagen offiziell ankündigen. Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten.

