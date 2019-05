Die Sims 4 - Mod: Macht euren Sim zu einem Kriegshäuptling oder einem Champion von Azeroth

Der Modder N.Blightcaller zum Beispiel lässt euch in die Welt von World of Warcraft eintauchen und die Karrieren zu einem Kriegshäuptling oder einem Champion von Azeroth verfolgen und erleben. Um euer Ziel zu erreichen, gilt es ein besonderes Augenmerk auf eure Skills zu legen.

PlayStation 4 - The Last of Us 2 und weitere Exklusivtitel erscheinen auch noch für PS4