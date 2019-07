Die Sims 4 - Die Marke erhält morgen einen neuen Look

Im Rahmen eines Rebrandings wird das Aussehen der virtuellen Figuren und anderer Bereiche verändert. Der Patch bringt außerdem Editor-Ergänzungen mit sich.

Das Entwicklerstudio Maxis und der Publisher Electronic Arts planen für den morgigen Dienstag die Veröffentlichung eines neues Patches für Die Sims 4. Die Lebenssimulation soll mit einem aktualisierten Charakter-Look und zahlreichen weiteren Neuerungen aufwarten.

Die Sims 4 Eingeschränkte Lebenssimulation für das Sofa

Neue Werbegesichter und Editor-Inhalte

Im Rahmen eines Rebrandings setzt EA auf neue virtuelle Werbegesichter, die der Marke einen moderneren Anstrich verpassen sollen. Die Frischlinge sind auf dem obigen Bild zu sehen und ersetzen Babs, Ollie und Konsorten. Menüs, Logos und Ladebildschirme erhalten ebenfalls eine Renovierung.

Die Sims 4 Mod: Macht euren Sim zu einem Kriegshäuptling oder einem Champion von Azeroth

Der Charakter-Editor von „Die Sims 4“ wird derweil mit neuen Aspekten versehen. So könnt ihr eure Sims ab sofort mithilfe eines Persönlichkeitstests erstellen, der sich beispielsweise auf Fertigkeiten auswirkt. Möglich sind etwa Fragen zum Alter oder was man Freunden an deren Geburtstagen Gutes tun würde.

Der Baumodus kommt mit dem Patch ebenso nicht zu kurz und erhält über 1.000 neue Objekte, die jedoch teilweise nur genutzt werden können, wenn ihr die entsprechende Erweiterung besitzt. Manche Gegenstände können wahlweise einzeln im Ingame-Shop gekauft werden.

Abschließend sei noch erwähnt, dass die Erweiterung Inselleben ab morgen auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist. PC-Besitzer kommen schon seit Ende Juni in den tropischen Genuss. Kostenpunkt: 39,99 Euro.