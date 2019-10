Die Sims 4 - Heute erfolgt die Trailer-Premiere zur Universitäts-Erweiterung

Offenbar haben wir nun die Gewissheit, dass uns tatsächlich die Universitätserweiterung für „Die Sims 4“ erwartet, denn EA hat für den heutigen Tag eine eindeutige Trailer-Premiere angekündigt.

Am heutigen Dienstag ist es soweit: Das langersehnte Universitäts-Expansion-Pack für Die Sims 4 erhält einen offiziellen Trailer. Durch mehrfache Leaks konnte man bereits erahnen, dass zeitnah eine Ankündigung erfolgt, heute erhalten wir jedoch anscheinend die Bestätigung und sogar erstes Bildmaterial.

Die offizielle Trailer-Premiere

Am Wochenende wurde bereits versehentlich die originale Produktbeschreibung vom Xbox-Store offenbart, die die potenziellen Inhalte der Erweiterung preisgegeben hat. Wir haben darüber berichtet:

Die Sims 4 Die offizielle Produktbeschreibung zur Universitätserweiterung ist aufgetaucht

Nun folgte jedoch die beabsichtigte und bebilderte Ankündigung seitens EA in Form eines Trailers, der um 17 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen YouTube-Kanal gezeigt wird. Auf dem bisherigen Vorschaubild sind bereits College-Maskottchen und Studenten in entsprechenden Outfits zu sehen, die klarmachen, dass es sich hierbei nur um den von vielen Fans gewünschten DLC handeln kann, der unsere Sims erneut an die Universität entführt.

Der bisher vermutete Release ist der 15. November 2019.