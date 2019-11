Die Sims 4 - Guide: So tretet ihr dem mysteriösen Geheimbund bei

Ihr habt euch in „Die Sims 4: An die Uni!“ schon auf dem Campus eingefunden, die ersten Vorlesungen besucht, sucht allerdings nach wie vor nach dem mysteriösen Geheimbund? Kein Problem: In unserem Guide verraten wir euch, wie ihr den Geheimbund findet und Mitglied werdet.

Was wäre ein Geheimbund ohne Geheimnisse? Wahrscheinlich kein Geheimbund, deshalb ist es gar nicht so einfach in Die Sims 4: An die Uni! die mysteriöse Gesellschaft zu finden, die sich im Hintergrund trifft und insgeheim von sich reden macht. Wie ihr dennoch Teil der versteckten Sippe werdet, erklären wir euch in unserem Guide.

Macht der Schulstatue ein Angebot

Egal, ob ihr auf der Britechester Universität oder dem Foxbury Institut seid, auf beiden Campus-Geländen steht eine Schulstatue, an der ihr eine Spende für akademischen Erfolg niederlegen könnt. Um eine Einladung zum Geheimbund zu erhalten, muss hierbei eins der folgenden Objekte gespendet werden:

Ausgezeichnete Süßspeisen – Ja, offenbar stehen die Geheimbund-Mitglieder auf Süßes, deshalb könnt ihr ihnen Desserts jeglicher Art bringen, allerdings müssen diese „Ausgezeichnet“ sein, sonst wird nichts geschehen.

Seltene Mineralien und Kristalle – Mit dieser Möglichkeit klappt es eigentlich bei jedem Versuch, dafür müsst ihr lediglich ein seltenes Fundstück verwenden.

Ausgezeichnete Ernte – Pflanzen, egal ob Obst, Gemüse oder Blumen, erregen ebenfalls die Aufmerksamkeit der Geheimgesellschafter, jedoch müssen auch diese in höchster Qualität abgeliefert werden.

Surrealer Fokus

Ob ihr die richtige Spende gewählt habt, erkennt ihr an der daraus folgenden Stimmung mit dem Namen Surrealer Fokus, die für 4 Stunden eure Konzentration um drei erhöht.

„[Sim Name] hat ein gutes Gefühl bei dieser Gabe. Es ist beinahe so, als hätte sie irgendjemanden irgendwo sehr glücklich gemacht. Das Leben ist irgendwie viel ... prickelnder.“

Besuch vom Geheimbund

Habt ihr das erledigt, erhaltet ihr noch in derselben Nacht gegen 2 Uhr Besuch vom Geheimbund. Ihr erhaltet die Frage, ob ihr dem Geheimbund beitreten möchtet und klickt wahlweise auf „OK“ oder „Nein, danke“. Stimmt ihr dem Beitritt zu, werdet ihr mit Glitzerpartikeln bepustet und zum Mitglied gemacht sowie mit Robe und Maske ausgestattet. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr Elfen sehen …

Was sind Elfen?

Als Mitglied des Geheimbunds wird klar, dass es sich bei dieser Vereinigung eher um einen Zauberorden handelt, dessen Besonderheit darin besteht, Elfen sehen zu können. Die kleinen leuchtenden Wesen umgeben die Mitglieder von Zeit zu Zeit und möchten, wenn sie sich in eurer Gegenwart befinden, unterhalten werden. Dazu zählen unter anderem die freundlichen Interaktionen mit anderen Sims, mit denen ihr bestenfalls witzige, unterhaltsame Gespräche führt, damit sich die Leuchtwesen nicht langweilen.

Was hat man von diesen Elfen?

Die kleinen Naturgeister ermöglichen einige Vorteile, die das Studium der Sims enorm erleichtern können, indem sie positive und langanhaltende Stimmungen verursachen. Außerdem können euch die Elfen in vielerlei Hinsicht Glück bringen, eure Fähigkeiten schneller verbessern lassen oder eure allgemeinen simlischen Bedürfnisse erfüllen.

Hierbei gilt jedoch, dass die Elfen glücklich, zufrieden und gut unterhalten sein müssen, um euch etwas Gutes tun zu wollen. Andernfalls verpassen sie euch völlige gegenteilige, negative Stimmungen. Es ist ein Geben und Nehmen.

Wie kümmere ich mich um die Elfen?

Um die Elfen glücklich zu stimmen, solltet ihr neben der Ausführung unterhaltender Aktionen mit anderen Sims, die verschiedenen Aufgaben erfüllen, die euch im Zauberorden-Menü zur Verfügung stehen und meist einen Besuch der Ritualstätte erfordern. Das Ritualgelände findet ihr im Zentrum von Britechester zwischen beiden Universitäten auf einer Anhöhe:

Dort fallen Aufgaben an, wie die Pflege des dortigen Elfen-Gartens (Pflanzen gießen, mit ihnen sprechen, Ernten), die Spende von verschiedenen Materialien oder ein Opfer in Form von gutem Essen, bestenfalls Süßigkeiten, denn das lieben die flimmernden Naschkatzen am meisten. Für die Altargaben klickt ihr einfach auf den Ritualstein in der Mitte des Gartens und wählt eure entsprechende Spende aus, die sich vorab in eurem Inventar befinden muss.

Aufsteigen im Zauberbund

Mit jeder absolvierten Aufgabe und dem Zufriedenstellen der Elfen erhöht sich eure Mitgliedschaftsleiste, die zu Beginn lediglich „Neues Mitglied“ anzeigt. Du kannst jedoch weiter zu einem erfahrenen oder älteren Mitglied aufsteigen, neue Roben erhalten und sogar Angriffe mit deinen Elfen ausführen.

Um in dem Geheimbund zu bleiben, musst du jedoch auch als Älteste oder Ältester deinen Pflichten weiter nachkommen, den Überraschungsbesuchen der Elfen gerecht werden und den Ritualgarten pflegen sowie die zugehörigen Ereignisse in Form von Ritualfeiern besuchen, die meist zwei Mal wöchentlich auf der Ritualstätte in Gibbs Hill stattfinden.

Solltet ihr euch in der neuen Erweiterung Vorteile lieber ercheaten wollen, dann schaut doch in unseren Cheat-Guide. Dort findet ihr alle wichtige Befehle auf einen Blick:

