Die Sims 4 - Eine Galerie als neues Feature für Konsolenspieler angekündigt

Monatlich berichtet Maxis in einem Twitch-Livestream über neue Entwicklungen zu „Die Sims 4“. Im jüngsten Stream gab es wieder einige neue Informationen, wie die baldige Einführung einer Galerie für die Konsolen-Version.

Für die Konsolenspieler kommt bei den Sims 4 so einiges hinzu. Erst erschien die Erweiterung An die Uni! für PS4 und Xbox One und schon gibt es die nächste Neuigkeit. Im monatlichen Livestream von Maxis kündigten die Stream-Gurus eine Galerie als weiteres Feature für die Konsolenspieler an. Mithilfe dieser Galerie wird es möglich sein, Inhalte hochzuladen und mit anderen zu teilen.

Hierbei handelt es sich um eine Cross-Plattform-Version, das heißt, Konsolenspieler können auf erstellte Inhalte von PC/Mac-Spielern zugreifen und umgekehrt. Das ermöglicht eine deutlich größere Auswahl und weitere Kreationen, die wiederum andere inspirieren können.

Grafikstil für das nächste Community-Pack gesucht

Für die „Sims 4“ gibt es bald Zuwachs, denn nur wenige Monate nach den „Waschtag-Accessoires“, fand im November eine neue Abstimmung für das Thema des nächsten Community-Packs statt. Die Stream-Gurus berichten von einer unglaublich großen Teilnahme der Community. Es sollen 5 mal mehr Personen abgestimmt haben, als es bisher der Fall war.

Aus fünf Möglichkeiten entschied sich die Community für das Pack „Kunst und Handwerk“. Nun startet ein weiteres Voting, bei dem über den Grafikstil entschieden werden soll. Drei Stile stellte Maxis dafür vor, die Abstimmung dazu startet am 23. Dezember 2019.