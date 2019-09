Die Sims 4 - Erwartet uns schon bald die Universitäts-Erweiterung?

Erwartet uns bald die langersehnte Universitäts-Erweiterung für „Die Sims 4“? Der Screenshot einer US-amerikanischen Supermarkt-Kette könnte den nahenden DLC möglicherweise geleakt haben.

Kürzlich fragten wir die Community in einem unserer Gewinnspiele, welches Erweiterungspack sie sich als nächstes für die Lebenssimulation Die Sims 4 wünschen. Eine Bitte wurde dabei immer wieder besonders laut: Wir wollen das Studentenleben zurück! Ein vielversprechender Tweet könnte die Erfüllung dieses Traums nun bereits frühzeitig angekündigt haben.

Kehrt die Universität in Die Sims 4 zurück?

Ein Mitarbeiter der US-amerikanischen Supermarkt-Kette Target veröffentlichte nun ein Bild, das zeigt, wie „Sims 4 Ep 8 Discover University“ am 15. November vermeintlich in den Bestand aufgenommen wird. Können wir also noch in diesem Jahr mit unseren Sims das Universitätsleben entdecken?

okay but peep what was found at work. 👀 #TheSims4 pic.twitter.com/CyRaSKbALu — CUPID 🥵 || LIL GRASSBLADE (@Christophuck) September 13, 2019

Es wäre nicht das erste Mal, dass Händler so frühzeitig Produkte leaken, die erst später ihren Weg in die Ladenregale finden sollen. Dennoch wurde seitens des Publishers EA nichts offiziell bestätigt oder angekündigt. Somit handelt es sich hier lediglich um eine leise, aber nicht völlig unrealistische Hoffnung.

Was meint ihr? Wäre die Rückkehr des Studentenlebens in „Die Sims 4“ der nächste logische Schritt in Sachen Erweiterungen? Nachdem kürzlich die Magie in das Spiel zurückgefunden hat, wäre ein wenig Campusstimmung immerhin nicht verkehrt, oder?

