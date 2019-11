Die Sims 4 - Entwickler kündigen neue kostenlose Features und eine Überraschung an

Wie der Global Community Manager für Die Sims 4 auf Twitter bekannt gegeben hat, erwarten uns bald einige neue, kostenfreie Inhalte für die Lebenssimulation. Schon morgen, am 12. November, wird der Maxis Monthly-Livestream stattfinden, bei dem die neuen Features und eine Überraschung enthüllt werden sollen.

Normalerweise findet jeden Monat der Maxis Monthly-Stream statt, in dem die Entwickler Neuigkeiten zu „Die Sims 4“ enthüllen und Fragen aus der Sims-Community beantworten. Wie SimGuruFrost in einem Twitter-Tweet nun ankündigte, werden diesmal unter anderem neue CAS-Objekte, ein weiteres Baumodus-Feature und eine Funktion, die die Benutzerfreundlichkeit des Spiels steigern soll, vorgestellt.

Zudem spricht er von „einer weiteren Sache“, die er nicht weiter ausführt und in dem kommenden Stream offenbar als Überraschung dienen soll. Wer daran teilhaben möchte, schaut am morgigen Dienstag um 20:00 Uhr einfach auf dem Twitch-Kanal TheSims vorbei.

Hey Simmers! Join us Tuesday, November 12th @ 11AM PT for November Maxis Monthly. We have a couple new CAS items to show, an update for builders, and a new accessibility feature. That's it you ask? Well.. we might have one... more... thing... 👀❗️ https://t.co/M40YeTT07a