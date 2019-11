Die Sims 4 - EA-Finanzbericht: Spielerschaft ist um 40 Prozent gewachsen

EA hat kürzlich seine Quartalszahlen offengelegt und kann sich vor allem über die Entwicklungen in Hinblick auf „Die Sims 4“ freuen. Die Anzahl der Spieler ist im Vergleich zum letzten Jahr merklich gestiegen.

Neben den Erfolgen, die sich in alteingesessenen Sport-Titeln wie FIFA oder Neuheiten wie dem Online-Spiel Apex Legends bemerkbar machen, kann sich vor allem Die Sims 4 mit Lorbeeren schmücken. Denn im Vergleich zum Vorjahr konnte man einen Spieleranstieg von über 40 Prozent feststellen.

Ein bewährtes Franchise

Im Jahr 2000 hat der erste „Die Sims“-Teil seinen Weg auf die heimischen Computer gefunden. Seither sind drei Fortsetzungen entstanden, wovon „Die Sims 4“ die neuste darstellt und nach wie vor regelmäßig mit neuen Erweiterungen, Updates und kostenlosen Inhalten ausgestattet wird.

Mit der diesjährigen Bilanz und dem enormen Wachstum an Spielern, die im Vergleich zum entsprechenden Quartal im Jahr 2018 festzustellen sind, kann sich die Spielreihe also nach wie vor als erfolgreich behaupten. Nicht zuletzt, weil das gesamte Franchise in den 19 Jahren inzwischen über 5 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen konnte.

Doch allgemein kann sich EA mit den aktuellen Finanzergebnissen, die 33 Millionen US-Dollar über den eigentlichen Prognosen lagen, glücklich schätzen, sodass für das Geschäftsjahr 2020 sogar rund 5,4 Milliarden US-Dollar gesteigerter Umsatz erwartet werden. Im Detail kann man die Quartalsergebnisse auf dieser Seite einsehen.

