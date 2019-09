Die Sims 4 - Diese Cheats für die Erweiterung Reich der Magie müsst ihr kennen

Seit kurzem steht die Erweiterung „Reich der Magie“ zu „Die Sims 4“ für alle Spieler bereit. Passend dazu haben wir euch die wichtigsten Cheatscodes zusammengefasst, damit ihr schnellstmöglich alle Neuerungen zu Gesicht bekommt.

In der Lebenssimulation Die Sims 4 habt ihr schier unzählige Möglichkeiten, doch ab und an möchte man sich als Spieler das Leben ein etwas einfacher gestalten. Wie gut, dass es für solche Fälle eine Menge Cheats gibt, die sich im Spiel aktivieren lassen.

Doch auch zu der Erweiterung „Die Sims 4: Reich der Magie“ gibt es entsprechende Cheatcodes, die euch die Neuerungen des Gameplay-Packs fix ausprobieren lassen.

Die Sims 4 Hilfreiche Tipps zur zauberhaften Erweiterung Reich der Magie

So aktiviert ihr die Cheat Codes

Wenn ihr in „Die Sims 4: Reich der Magie“ die Cheatcodes eingeben möchtet, drückt dazu, genau wie beim Hauptspiel, einfach die folgende Tastenkombination STRG+SHIFT+C. Dadurch öffnet ihr in den oberen linken Bildschirmecke die Konsole, in die ihr „testingcheats true“ eingebt und anschließend mit der Enter-Taste bestätigt. Nun könnt ihr die folgenden Cheatcodes über die Konsole eintippen.

Besitzer eines Macs drücken COMMAND+SHIFT+C. Anschließend öffnet sich die besagte Konsole und ihr könnt die unten aufgelisteten Befehle ebenfalls eingeben.

Wichtig: Die Versionen für PS4 und Xbox One erscheinen erst am 15. Oktober 2019.

Auf der PlayStation 4 müsst ihr dazu diese Buttons drücken: R1 + R2 + L1 + L2

müsst ihr dazu diese Buttons drücken: R1 + R2 + L1 + L2 Auf der Xbox One sind es diese Buttons: LB + LT + RB + RT

Um die Cheats auf den beiden Konsolen zu aktivieren, müsst ihr „testingcheats true“ on in die Konsole eintippen.

Werdet ein Magier

Um euren Sim in einen waschechten Magier zu verwandeln, müsst ihr eigentlich die folgenden Schritte erfüllen. Mit diesen Cheatcodes geht es aber auch direkt:

Magier werden: traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult

traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult Wieder rückgängig machen: traits.remove_trait trait_Occult_WitchOccult

Rang erhöhen

Magierrang erhöhen: stats.set_stat rankedStatistic_WitchOccult_WitchXP 2850

Insgesamt gibt es 6 Ränge: Wenn ihr nur wenig Erfahrungspunkte in die Konsole eintippt, steigt ihr lediglich einige Ränge auf. 2.850 Erfahrungspunkte sind hingegen das Maximum und bringen euch direkt den Rang Virtuose.

Das sind die 6 möglichen Ränge:

Lehrling (50EP )

(50EP ) Neuling (350EP)

(350EP) Gehilfe (850EP)

(850EP) Eingeweihter (1.550EP)

(1.550EP) Meister (2.350EP)

(2.350EP) Virtuose (2.850EP)

Blutlinie

Blutlinie schwach: traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineWeak

traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineWeak Blutlinie stark: traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineStrong

traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineStrong Alte Blutlinie: traits.equip_trait trait_Occult_WitchOccult_BloodlineAncient

Umbau der Magierschule

So könnt ihr die Magierschule umbauen: bb.enablefreebuild

Alle Zauber

Funktionale Magie umfasst vordergründig nützliche Zauber für den Alltag:

Reparatur: spells.unlock_spell spells_Practical_1_Repair

spells.unlock_spell spells_Practical_1_Repair Blitzblank: spells.unlock_spell spells_Practical_1_Clean

spells.unlock_spell spells_Practical_1_Clean Köstlichkeit: spells.unlock_spell spells_Practical_2_Food

spells.unlock_spell spells_Practical_2_Food Pflanzenschutz: spells.unlock_spell spells_Practical_2_Garden

spells.unlock_spell spells_Practical_2_Garden Teleportieren: spells.unlock_spell spells_Practical_3_Teleport

spells.unlock_spell spells_Practical_3_Teleport Reproduktion: spells.unlock_spell spells_Practical_3_Duplicate

spells.unlock_spell spells_Practical_3_Duplicate Üppiger Wuchs: spells.unlock_spell spells_Practical_4_GrowPlant

spells.unlock_spell spells_Practical_4_GrowPlant Heimkehrer: spells.unlock_spell spells_Practical_4_Transport

spells.unlock_spell spells_Practical_4_Transport Übergangsritual: spells.unlock_spell spells_Practical_5_ConvertToWitch

Schelmische Magie macht anderen Sims oft das Leben schwer.

In Verzweiflung stürzen: spells.unlock_spell spells_Mischief_1_Sadness

spells.unlock_spell spells_Mischief_1_Sadness In Delirium versetzen: spells.unlock_spell spells_Mischief_1_Confuse

spells.unlock_spell spells_Mischief_1_Confuse Zorn: spells.unlock_spell spells_Mischief_2_Fight

spells.unlock_spell spells_Mischief_2_Fight Betörung: spells.unlock_spell spells_Mischief_2_Love

spells.unlock_spell spells_Mischief_2_Love Diebesgut: spells.unlock_spell spells_Mischief_3_Steal

spells.unlock_spell spells_Mischief_3_Steal Verwandeln: spells.unlock_spell spells_Mischief_4_Transform

spells.unlock_spell spells_Mischief_4_Transform Seltsamisieren: spells.unlock_spell spells_Mischief_5_ChangeAppearance

Ungezähmte Magie ist sehr mächtig, aber schwer zu kontrollieren. Diese Zauber können durchaus Chaos verursachen:

Inferno: spells.unlock_spell spells_Untamed_1_Fire

spells.unlock_spell spells_Untamed_1_Fire Zischender Blitz: spells.unlock_spell spells_Untamed_2_Lightning

spells.unlock_spell spells_Untamed_2_Lightning Ruf der Geister: spells.unlock_spell spells_Untamed_2_SummonGhost

spells.unlock_spell spells_Untamed_2_SummonGhost Chillio: spells.unlock_spell spells_Untamed_3_Freeze

spells.unlock_spell spells_Untamed_3_Freeze Gedanken kontrollieren: spells.unlock_spell spells_Untamed_3_MindControl

spells.unlock_spell spells_Untamed_3_MindControl Körperfizierung: spells.unlock_spell spells_Untamed_4_Resurrect

spells.unlock_spell spells_Untamed_4_Resurrect Fluchaustreiber: spells.unlock_spell spells_Untamed_4_RemoveCurse

Alchemie

Alchemie ermöglicht dir die Erstellung von Zaubertränken, wenn du die richtigen Zutaten hast.

Erhöht die Brauchgewindigkeit: bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_1_BlenderArm true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_1_BlenderArm true 49153 {SimID} Ihr verbraucht beim Brauen keine Zutaten: bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_2_FrugalCombinations true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_2_FrugalCombinations true 49153 {SimID} Positiver Bonuseffekt bei Tränken: bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_3_ExtraChemistry true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_3_ExtraChemistry true 49153 {SimID} Weitere Portionen brauen: bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_4_MixMaster true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_4_MixMaster true 49153 {SimID} Langere und bessere Trankeffekte: bucks.unlock_perk witchPerks_Alchemy_5_PotentPotables true 49153 {SimID}

Prowess-Fähigkeiten

Schnellere Computerrecherche: bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_1_KnowledgeIsMagic true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_1_KnowledgeIsMagic true 49153 {SimID} Motes sichtbar machen: bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_2_MoteHound true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_2_MoteHound true 49153 {SimID} Charge-Leiste füllt sich langsamer: bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_3_ChargeControl true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_3_ChargeControl true 49153 {SimID} Immunität gegen Flüche: bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_4_Hexproof true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_4_Hexproof true 49153 {SimID} Magische Resonanz (mehrere Boni im Reich der Magie): bucks.unlock_perk witchPerks_Prowess_5_MagicalResonance true 49153 {SimID}

Zauberspruch-Fähigkeiten

Zauber schlagen seltener fehl: bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_4_MasterCaster true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_4_MasterCaster true 49153 {SimID} Zauberladungs-Balken füllt sich langsamer: bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_2_PowerShunt true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_2_PowerShunt true 49153 {SimID} Zauber, die die Anzeige leeren: bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_1_Discharge true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_1_Discharge true 49153 {SimID} Erhöht die Gewinnchancen und Belohnungen in Duellen: bucks.unlock_perk witchPerks_Spellcasting_5_MasterDuelist true 49153 {SimID}

Flüche

Sim kann nicht aufhören zu lachen: traits.equip_trait trait_Curses_InfectiousLaughter

traits.equip_trait trait_Curses_InfectiousLaughter Sim wird von Geist verfolgt: traits.equip_trait trait_Curses_NightStalker

traits.equip_trait trait_Curses_NightStalker Jeder ist gemein zum Sim: traits.equip_trait trait_Curses_PunchableFace

traits.equip_trait trait_Curses_PunchableFace Sim verängstigt und widert andere Sims an: traits.equip_trait trait_Curses_Repulsiveness

traits.equip_trait trait_Curses_Repulsiveness Sim stinkt ekelerregend: traits.equip_trait trait_Curses_SweatyStench

traits.equip_trait trait_Curses_SweatyStench Sim umarmt und fasst andere Sims ständig an: traits.equip_trait trait_Curses_TouchyFeely

traits.equip_trait trait_Curses_TouchyFeely Sim verliert Kontrolle über Magie, Zaubersprüche haben zufällige Effekte: traits.equip_trait trait_Curses_WildMagic

Allgemeine Fähigkeiten

Mehr Ausbeute beim Looten magischer Zutaten: bucks.unlock_perk witchPerks_Open_1A_IncredibleForager true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_1A_IncredibleForager true 49153 {SimID} Geschwindigkeit für Recherche, Experimente und Lesen erhöht: bucks.unlock_perk witchPerks_Open_2A_InsightfulEye true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_2A_InsightfulEye true 49153 {SimID} Schelmische Magie und Tränke schlagen seltener fehl: bucks.unlock_perk witchPerks_Open_3A_MischiefMaster true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_3A_MischiefMaster true 49153 {SimID} Erhöhter Zuwachs an Beziehung und Skills, wenn mit anderen Magiern geübt und experimentiert wird: bucks.unlock_perk witchPerks_Open_4A_NaturalMentor true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_4A_NaturalMentor true 49153 {SimID} Funktionale Magie und Tränke schlagen seltener fehl: bucks.unlock_perk witchPerks_Open_3C_PracticedPracticality true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_3C_PracticedPracticality true 49153 {SimID} Mehr Erfahrung beim Experimentieren und Üben: bucks.unlock_perk witchPerks_Open_1B_Experimenter true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_1B_Experimenter true 49153 {SimID} Schaltet magische Interaktionen mit anderen Magiern frei: bucks.unlock_perk witchPerks_Open_2B_WitchSocialite true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_2B_WitchSocialite true 49153 {SimID} Ungezähmte Magie und Tränke schlagen seltener fehl: bucks.unlock_perk witchPerks_Open_3B_TameTheUntameable true 49153 {SimID}

bucks.unlock_perk witchPerks_Open_3B_TameTheUntameable true 49153 {SimID} 50 Prozent Rabatt auf alle Käufe am Marktstand im Magischen Reich : bucks.unlock_perk witchPerks_Open_4B_MagicalDiscounts true 49153 {SimID}

: bucks.unlock_perk witchPerks_Open_4B_MagicalDiscounts true 49153 {SimID} Weniger Charge mit allen Zaubern: traits.equip_trait trait_Knowledge_SlingerOfSpells

traits.equip_trait trait_Knowledge_SlingerOfSpells Weniger Fehlschläge mit allen Tränken: traits.equip_trait trait_Nature_MasterMixer

traits.equip_trait trait_Nature_MasterMixer Sim kann nicht an Altersschwäche sterben: traits.equip_trait trait_Cauldron_Potion_Immortality

Cheatscodes für Geister