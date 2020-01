Die Sims 4 - Baby Yoda wird zum Gott: Diese Kreationen schafft die Sims-Community

Der Baby Yoda-Wahnsinn nimmt kein Ende. Die kürzlich in „Die Sims 4“ aufgenommene Baby Yoda-Statue inspiriert derzeit zahlreiche Spieler zu teils eher fragwürdigen Kreationen, die den kleinen grünen Kerl nahezu vergöttlicht darstellen.

Die Menschheit bekommt einfach nicht genug von Baby Yoda. Die vermeintliche Kindheitsversion von Meister Yoda aus der erfolgreichen „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“, die im November auf Disney Plus erschienen ist, eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm.

Wer sich nun schon mit dem passenden Merchandise eingedeckt und die Baby Yoda-Plüschfigur auf dem Bett sitzen hat, aber nach wie vor nicht genug von dem kleinen Kerl bekommen kann, flüchtet sich offenbar in Die Sims 4. Denn dort gibt es seit kurzem eine Baby Yoda-Statue, die den Simmern aktuell für allerlei Schöpfungen dient.

Ein Schrein für Baby Yoda

Es ist mehr oder weniger beunruhigend, wozu The Children, so der eigentliche Name von Baby Yoda in „The Mandalorian“, in „Die Sims 4“ so berufen wird. Die einen verehren den kleinen Grünen regelrecht als Gottheit, errichten ihm Schreine und lassen sich von ihm trauen, während die anderen ihm ein zu Hause und den Zugang zu Bildung ermöglichen.

Twitter und Reddit sind in den entsprechenden Kategorien und Subreddits voll mit derartigen Kreationen und Kunstwerken. Wie sich die Liebe zu Baby Yoda in „Die Sims 4“ optisch äußert, könnt ihr in den folgenden Posts selbst nachvollziehen – oder sogar als Inspiration nutzen.