Die Sims 4 - Ab in den Urlaub: DLC Inselleben ist ab sofort erhältlich

Erst Anfang Juni angekündigt, haben Electronic Arts und Maxis nun den neuen DLC „Inselleben“ zu der Lebenssimulation Die Sims 4 für Windows und Mac veröffentlicht. Konsolenspieler müssen sich noch ein wenig länger gedulden. Ab dem 16. Juli erscheint die Erweiterung dann außerdem für PlayStation 4 und Xbox One.

In dem „Die Sims 4“-Erweiterungspack machen eure Sims Urlaub auf einer Insel, tanken Sonne und können unter anderem diversen Wasser-Aktivitäten nachgehen. Den offiziellen Trailer haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

„Das Erweiterungspack heißt Sims auf der Insel Sulani willkommen, wo sich heiße Tage und entspannte Nächte abwechseln. Zum ersten Mal genießen die Sims Aktivitäten, die alles beinhalten, was die Insel und das glitzernde Wasser zu bieten haben: Sandburgen am Strand bauen, auf dem Aqua-Zischer an verspielten Delfinen vorbei düsen und schwimmend oder an Bord verschiedener Wasserfahrzeuge das Meer erkunden. Auf die Sims warten wunderschöne Ausblicke und eine entspannende Atmosphäre über und unter der Wasserlinie – und womöglich begegnen sie sogar einer Meerjungfrau.“